Tanıtım maçıydı

Usta hoca "Her şeyden önce Süleyman Seba başkanımıza Allah rahmet eylesin. Böyle bir şey benim aklıma geldi, söyledik. Süleyman Seba anısına güzel bir maç oynadık. Güzel geçti. Geleli bir hafta oldu. Tanımadığımız arkadaşlar, altyapıdan gelen oyuncular, bu maçı onlar için aldık. A Takım'da süre eksiği olan oyuncular var. Onları da oynattık. Karışık, güzel bir maç oldu. Bizim için çok önemliydi bu maç" dedi. Çalımbay, Rebic ve Chamberlain için "İkisi de gayet iyi oynadılar. Oyun disiplininden hiç kopmadılar" ifadesini kullandı. Sakatlanan Yakup Arda için de "Önemli bir şeyi yok. Kramp girmiş. Genç ve yetenekli bir oyuncu, kendisinden faydalanacağımızı düşünüyoruz" bilgisini paylaştı.