Suat Taştan Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün vefat eden Beşiktaş Futbol Özkaynak Düzeni İdari Menajeri ve eski futbolcu Suat Taştan için Tüpraş Stadyumu'nda tören düzenlendi.

Beşiktaş'a uzun yıllar futbolcu olarak da hizmet etmiş ve siyah-beyazlı ekibin futbol akademisinin idari menajeri görevinde bulunan Suat Taştan geçtiğimiz gün vefat etmişti. Taştan için Tüpraş Stadyumu'ndaki kulüp binasında bir tören düzenlendi. Törene; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gençlik, Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Beşiktaş Artaş Futbol Akademi antrenörleri ile sporcular, Bjk-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, eski futbolcular, kulüp çalışanları ile merhumun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldılar.

ÇEBİ: İYİ BİR BEŞİKTAŞLIYDI, İYİ BİR SPORCUYDU

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, merhum Suat Taştan için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Camialar belirli isimlerle yaşar ve sonsuza kadar gider. Suat Taştan hocamla 11-12 senedir tanışıyorum. Çok naif, çok kibar bir insandı. Hastalığının her döneminde çalışmaktan geri kalmadı. O iyi bir Beşiktaşlıydı, iyi bir sporcuydu. Camiamıza örnek olabilecek bu insanlarımızı ebediyete yolcu ettikten sonra da gelecek nesillere iyi anlatabilmek biz yaşayan Beşiktaşlıların görevi olması lazım. Ailesine ve Beşiktaş Camiasına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Suat Taştan için Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen tören, okunan duaların ardından sona erdi. Taştan'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.