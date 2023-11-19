SAKARYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Sakaryaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş, milli arada hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba anısına düzenlenecek müsabaka heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

SAKARYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor - Beşiktaş maçı 19 Kasım Pazar günü saat 15:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

SAKARYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE