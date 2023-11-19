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SAKARYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Sakaryaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Sakaryaspor ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, milli arada Sakaryaspor ile karşılaşacak. Süleyman Seba anısına düzenlenen maç heyecanla bekleniyor. Sakaryaspor Beşiktaş maçı öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 12:59 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 13:10
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SAKARYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Sakaryaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş, milli arada hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba anısına düzenlenecek müsabaka heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

SAKARYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor - Beşiktaş maçı 19 Kasım Pazar günü saat 15:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

SAKARYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

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Sakaryaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?
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