Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Beşiktaş'ta tüm gözler başkanlık seçimine çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 26 Kasım Pazar günü yapılacağı ifade edildi. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.

Serdal Adalı yaptığı açıklamada, siyah-beyazlıların başkanlık seçiminde aday olacağını duyurdu.

RIZA ÇALIMBAY İLE DEVAM!

Beşiktaş başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı, seçilmesi durumunda Rıza Çalımbay ile devam edeceğini ve Mehmet Özdilek'in sportif direktör olacağını duyurdu.

İşte o sözler...

"Ben, bu camia için en ağır bedeli ödemiş Beşiktaşlılardan biriyim. Benim buna seyirci kalmam söz konusu olamaz. Bu süreçte adaylığımızı destekleyen isimlerden, camianın size vefa borcu var söylemlerini çok duyuyorum. Yapmaya çalıştıklarımızın Beşiktaş camiasında karşılık bulduğunu görmek bizi mutlu ediyor ve cesaret veriyor."