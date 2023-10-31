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Mehmet Özdilek Beşiktaş - Gaziantep FK maçını yorumladı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş'ın eski yıldızı Mehmet Özdilek, mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 09:08 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 09:17
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Mehmet Özdilek Beşiktaş - Gaziantep FK maçını yorumladı

"BEŞİKTAŞ BU SENE DURAN TOPLARDA ETKİLİ"

"Beşiktaş'ın bu sene etkisini gösterdiği yer duran toplar. Yine bir duran toptan gelen golle 1-0 öne geçti Beşiktaş. Bu sene bu alanda başarılı görüntü çiziyorlar"

Mehmet Özdilek Beşiktaş - Gaziantep FK maçını yorumladı

"BEŞİKTAŞ EN İYİ KADROSUYLA ÇIKTI"

"Beşiktaş'ta çok eksik var diyoruz ama Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta eksik olmaz. Sonuçta 11'e 11 oyunda oyun ve takım planlaman bu günler için. Hastalığı var, sakatlığı var, cezalısı var. Birileri dışarıda olacak birileri içeride olacak. Bugün itibariyle Beşiktaş takımı en iyi ve en doğru kadrosuyla bu maça çıktı"

Mehmet Özdilek Beşiktaş - Gaziantep FK maçını yorumladı

"OYUN PAMUK İPLİĞİNDE GİDİYOR"

"Beşiktaş için kazanmak önemliydi. Oyun pamuk ipliğinde gidiyor. Dolayısıyla her maçı kazanmak oyuncu içindeki güveni ortaya çıkaracaktır. Zirveye bir adım daha yaklaşmak adına önemlidir. Güveni, kazanma arzusunu tekrar hatırlamak kendi seyircisi önünde önemliydi Beşiktaş adına"

Mehmet Özdilek Beşiktaş - Gaziantep FK maçını yorumladı

"BEŞİKTAŞ ADINA HER MAÇ FİNAL"

"Beşiktaş taraftarının takımlarının Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kadar gerisinde kalmalarına rağmen takımlarına bu kadar sahip çıkmaları önemli bir olgu. Tribünler full doluydu. Beşiktaş 2 mağlubiyetin arkasından kazanarak biraz derin nefes aldı. Bu hafta biraz daha dinlenecektir. Sakat ve hastaların biraz daha geri gelmesi anlamında önemli olacaktır. Bu süreçte Beşiktaş adına her maç final gibi görünüyor. Kazanarak gitmek moral olacaktır. Bugün itibariyle de bakılırsa sahada favori olan Beşiktaş iyi bir neticeyle bitirdi maçı"

Mehmet Özdilek Beşiktaş - Gaziantep FK maçını yorumladı

"OYUN GELİŞİMİNDE SIKINTI VAR"

"Kazanmak önemli ama oyunda gelişim var mı ona bakmak lazım. Baktığımız zaman yine o anlamda sıkıntı var. Yine ilk golü duran toptan buluyorsun. Akan oyunda değil"

Mehmet Özdilek Beşiktaş - Gaziantep FK maçını yorumladı

"CENK TOSUN YAKALARSA ATAR"

"Cenk Tosun ceza sahası içinde yakalarsa atar zaten. Onu orada topla buluşturuyorsan gol yemeyi göze almışsındır. Oyun içerisinde rakibi baskıya almak, oyunun yönünü değiştirmek, set oyununu oynayabilmek... Böyle bir oyunu hayal ediyor Beşiktaş taraftarı. Büyük takım kendi evinde böyle oynamalı. Coşkuyu taraftara vermeli, taraftar da onu hissetmeli"

Mehmet Özdilek Beşiktaş - Gaziantep FK maçını yorumladı

"BEŞİKTAŞ ADINA HER MAÇ ZOR"

"Beşiktaş adına her maç zor. Bunu kazandığı maçlardan sonra da ifade ediyoruz. Ya duran toplar, ya Aboubakar kişisel becerisiyle bütün maçlar hanesine yazıldı. Gaziantep FK maçına bakıldığında yine duran top. Colley atmadı, Salih attı. Fark etmiyor yani."

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