Mehmet Özdilek Beşiktaş - Gaziantep FK maçını yorumladı

"BEŞİKTAŞ ADINA HER MAÇ FİNAL"

"Beşiktaş taraftarının takımlarının Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kadar gerisinde kalmalarına rağmen takımlarına bu kadar sahip çıkmaları önemli bir olgu. Tribünler full doluydu. Beşiktaş 2 mağlubiyetin arkasından kazanarak biraz derin nefes aldı. Bu hafta biraz daha dinlenecektir. Sakat ve hastaların biraz daha geri gelmesi anlamında önemli olacaktır. Bu süreçte Beşiktaş adına her maç final gibi görünüyor. Kazanarak gitmek moral olacaktır. Bugün itibariyle de bakılırsa sahada favori olan Beşiktaş iyi bir neticeyle bitirdi maçı"