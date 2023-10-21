Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Galatasaray derbisine çevrilirken, dün bomba gibi bir iddia ortaya atıldı: Igor Tudor, Beşiktaş'ın yeni hocası oluyor!.. Olaylar şu şekilde gelişti: Teknik Direktör Şenol Güneş ile yaşanan ayrılık sonrası takım geçici olarak Burak Yılmaz'a emanet edildi. Burak Yılmaz'ın teknik sorumlu olmasının ardından ekibine katılan yardımcı antrenör Hari Vukas ile atletik performans antrenörü Toni Modric'in daha önce Tudor'un ekibinde yer alması; Beşiktaş'ta Igor Tudor seslerinin yükselmeye başlamışına neden oldu.

A SPOR'DA ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmelerin ardından dün Igor Tudor'un İstanbul'a geldiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Hırvat teknik adam, siyah-beyazlıların eski futbolcusu Seriç ile birlikte İstanbul'a gelmişti. Beşiktaş bölgesinde bir otelde konakladığı öğrenilen İgor Tugor, öğlen saatlerinde de Nişantaşı'nda görüntülendi. Bu gelişmelerin hemen ardından sosyal medyada "Beşiktaş'ın yeni hocası Igor Tudor" olacak" iddiaları ortaya atılırken, A Spor'daki programda yorumcu Serdar Sarıdağ'ın Başkan Çebi ile görüşerek yaptığı açıklamalar bu iddiaların gerçek olmadığını ortaya koydu.

DERBİYE DAVET ETMEDİK

Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen Sarıdağ şu açıklamayı yaptı: Reklam arasında Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştüm ve Tudor iddialarını sordum. Başkan Çebi "Tudor'un İstanbul'a gelişinden haberimiz yok. Biz kendisini maça davet etmedik. Ben olduğum sürece İgor Tudor ile çalışmayacağım. Bizim hocamız Burak Yılmaz ve yola onunla devam ediyoruz. Yeni yardımcılarının daha önce İgor Tudor'la birlikte çalışmaları çok farklı bir konu. Tekrar söylüyorum; ben Tudor'la çalışmam, başkasının onunla ilgili bir kararı ya da düşüncesi varsa bunu bilemem!

HUZURUMUZU BOZMAK İSTİYORLAR!

Beşiktaş kulübü, A Spor'un tüm Türkiye'ye duyurduğu "Tudor'la ilgimiz yok" açıklamasının ardından resmi siteden bir açıklama yaptı: Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla üretilen haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.

TFF'DEN G.SARAY'A BİLGİ AKIŞI VAR

Beşiktaş'ta derbi maçının hakeminin Halil Umut Meler olmasıyla ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den gündemi sarsacak bir açıklamalar geldi: "Derbi maçına form grafikleri göz önünde bulundurulduğunda kamuoyunda yapay zeka tarafından Ali Şansalan'ın atanması yönünde bir beklenti vardı. Ali Şansalan'ın maça atanacağı bilgisini alan Galatasaraylı yönetici Erden Timur, Halil Umut Meler'in görevlendirilmesi için kasıtlı olarak Şansalan'ı gündeme taşımıştır. Federasyondan Galatasaray'a bir bilgi akışı var. Erden Timur'un ortada hiçbir şey yokken Ali Şansalan'ın ismini kullanması tesadüf olamaz. Halil Umut Meler'in maça atanmasında bir art niyet olabilir. Umarız Halil Umut Meler böyle bir şeye alet olmaz. Halil Umut Meler maçın son düdüğünü çaldığında bu atamada art niyet olup olmadığını anlamış olacağız. Meler, umarız başka bir planın parçası olarak bu maça atanmamıştır. Kendisinden derbiyi adaletli şekilde yöneterek herhangi bir planın parçası olmadığını göstermesini bekliyoruz."