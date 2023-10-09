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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Aboubakar takımı sırtladı götürüyor! Arka arkaya 5. maç...

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincet Pate Aboubakar, bu sezon da adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor. Beşiktaş'ta çıktığı neredeyse her maçta gol veya asist katkısında bulunan 31 yaşındaki oyuncu takımının hücum yükünü üstlemeye devam ediyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Aboubakar takımı sırtladı götürüyor! Arka arkaya 5. maç...

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Beşiktaş'ın İstanbulspor'u mağlup ettiği mücadeleye yine Kamerunlu yıldız damga vurdu. Harika golüyle siyah-beyazlıları zirve yarışının içinde tuttu.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş dün protestolar eşliğinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki gösterirken bundan oyuncular da payını aldı. Taraftarlar sadece Vincent Aboubakar'ı ayırdılar. Ona destek verdiler. Kamerunlu yıldız da ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu dün yine kanıtladı. Ligde Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor maçlarında gol atan tecrübeli forvet, Arvupa Kupası'nda da Lugano ağlarını havalandırmıştı. Dün de İstanbulspor'u affetmedi. Harika golüyle zorlu günler geçiren Beşiktaş'ı maçta 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

ADETA BİR FÜZE YOLLADI

Vincent Aboubakar, Salih Uçan'dan aldığı pası füze gibi bir şutla kaleye yolladı. İstanbulspor kalecisi Davin Jensen meşin yuvarlağı anca ağlarında görebildi. Sezona durgun başlayan Aboubakar böylece Süper Lig'deki 4. golünü kaydetmiş oldu. Tecrübeli hücum oyuncusu Avrupa Kupaları'nda da sadece Tirana ve Brugge karşılaşmalarını pas geçti. Bu arenada da 7 golü bulunuyor. Ancak Vincent Aboubakar bu kadar golü takım arkadaşlarının müthiş ikramları sayesinde atmıyor. Kamerunlu yıldız birçok golde kendi gücünü ve tarifsiz yeteneklerini konuşturuyor.

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