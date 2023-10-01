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Beşiktaş keskin virajda! İşte Şenol Güneş'in Konyaspor maçı 11'i

Moralsiz Kartal, Konya’da yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ligde son 3 maçta 2 yenilgi alan Beşiktaş’ta hedef Konya deplasmanından zaferle dönmek. Kartallar hem taraftarıyla barışmak hem de Lugano maçı öncesi moral bulmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Konyaspor - Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 06:50
Beşiktaş keskin virajda! İşte Şenol Güneş'in Konyaspor maçı 11'i

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Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Konyaspor maçına çevrildi. Süper Lig'deki son üç maçında 2 mağlubiyet alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan siyah-beyazlılarda tek hedef zorlu Konya deplasmanından galibiyetle dönmek. Trabzonspor ve Adana Demirspor'a mağlup olan Beşiktaş, 6 maçta sadece 10 puan toplarken, Konyaspor'un da 9 puanı bulunuyor. Yeşil-beyazlıları yenerek yeniden çıkışa geçmek isteyen Kara Kartal, hem taraftarıyla barışmak hem de Lugano karşılaşması öncesinde moral bulmak istiyor.

İŞTE KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Ahmet, Nzonzi, Soner, Moreno, Oğulcan, Oliveira

Beşiktaş: Ersin, Onur, Bailly, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Ghezzal, Rashica, Muleka, Aboubakar

8 EKSİKLE GİTTİLER

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta tam 8 futbolcu kadroda yer almadı. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları süren; Mert Günok, Gedson Fernandes, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Ante Rebic kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta ayrıca Gökhan İnler, Tayfur Bingöl ve Emrecan Bulut da kadroya dahil edilmedi. Beşiktaş ile Konyaspor, lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 24, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 14 müsabakada ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

KALE ERSİN'E EMANET

Siyah-beyazlılarda bu akşam kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak. Adana Demirspor maçında iki farklı mağlubiyetin ardından sol dizinden sakatlanan ve maça devam edemeyen Mert Günok'un yerine Ersin ilk 11'de görev yapacak. 22 yaşındaki file bekçisi, Adana Demirspor maçında Mert'in sakatlığından sonra oyuna girmiş ancak rakibin 2 iki golüne engel olamamıştı.

KADRODA REVİZYON

Beşiktaş, zorlu deplasmandan üç puan alıp yaralarını sarmayı hedeflerken teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda kritik değişiklikler yapacak. Savunmanın sağında Rosier'in kulübeye geçmesi ve Onur Bulut'un ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Defansın solunda Masuaku görev yaparken, göbekteki ikilide ise Necip'in kenara alınıp Colley-Bailly ikilisinin oynayacağı öğrenildi.

JACKSON GERİ DÖNÜYOR

Tecrübeli çalıştırıcı orta alanda da değişikliklere gidecek. Gedson Fernandes'in yokluğunda orta sahada Amir ve Salih Uçan ikilisini bozmayacak olan Güneş, önlerinde bu kez Milot Rashica'ya görev verecek. Son maçta beklenen performansın altında kalan Cenk Tosun'u kenara çekecek olan Şenol Güneş'ın bu kanatta ise Jackson Muleka'yı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

GÖZLER ERIC BAILLY'DE

Siyah -beyazlılarda gözler bu akşam ilk 11'de sahaya çıkacak olan Eric Bailly'de olacak. Siyahbeyazlılar, Fildişili Sahilli futbolcunun yokluğunda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu. Tecrübeli oyuncunun Konyaspor maçında takımını geriden atağa kaldıracak isim olması, savunmada da etkili bir performans sergilemesi bekleniyor.

KARTAL'DA ÜÇLÜ ZİRVE

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Güneş, yapılan durum değerlendirmesi sonucunda, bugün oynayacakları maçının önemine vurgu yaparken takımın Konyaspor karşılaşması ile birlikte çıkışa geçeceklerini ifade etti.

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