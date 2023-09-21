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CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Club Brugge - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, D grubundaki ilk maçında Club Brugge deplasmanına konuk olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 20:48 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 20:53
CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Club Brugge - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, grup aşamasındaki ilk maçında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? BJK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Club Brugge - Beşiktaş maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar

AVRUPA'DA 236. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, Club Brugge maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 236. mücadelesini oynayacak. Geride kalan 235 müsabakada siyah-beyazlı takım, 89 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 310 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 349 gol gördü.

BU SEZON NAMAĞLUP

Kara Kartal, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda ise Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Play-off'ta da Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i ise 3-2 ve 1-0 yenerek namağlup ünvanını sürdürdü.

CLUB BRUGGE'LA 4. KEZ

Beşiktaş, Club Brugge ile Avrupa sahnesinde 4. kez rakip olacak. Geride kalan 3 müsabakanın 2'sini Brugge, 1'ini ise İstanbul temsilcisi kazandı.

Club Brugge, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup ederken, Beşiktaş da 2006-2007'de UEFA Kupası grup aşamasında sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

ALEKSEI KULBAKOV DÜDÜK ÇALACAK

Bu zorlu mücadelede Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

Maçta VAR koltuğunda Polonya'da Bartosz Frankowski, AVAR'da yine Polonyalı Krzysztof Myrmus oturacak.

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