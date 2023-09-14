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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Gökhan İnler Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Gökhan İnler'le 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 16:53 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 17:00
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Gökhan İnler Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş, Gökhan İnler'le 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte o açıklama...

Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır. Gökhan İnler'e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz.

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