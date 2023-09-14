Ruhum savaşçı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Başkan Çebi, sözleşme yenilenen Gedson'a yeni dönemde başarılar diledi. Portekizli oyuncu da yaptığı açıklamada, "Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş'ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım" diye konuştu.

HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı her maçta elinden geleni yapacağını belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak" ifadelerini kullandı.

DERBİYİ KAZANACAĞIZ

Pazar günü Trabzonspor ile oynayacakları lig maçıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Gedson Fernandes, "Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur" yorumunu yaptı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen Gedson, sözleşmesini 1 yıl daha uzattıktan sonra "Kartal" pozunu vermeyi ihmal etmedi.