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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gökhan İnler'in maaşı belli oldu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transferde büyük bir sürprize imza atan Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan İnler'i kadrosuna katmıştı. Deneyimli oyuncunun, alacağı maaş belli oldu. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 08:48
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gökhan İnler'in maaşı belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan İnler'i kadrosuna katarak sürprize imza atmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gökhan İnler'in maaşı belli oldu!

Tecrübeli ismin, siyah-beyazlılardan alacağı maaş belli oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gökhan İnler'in maaşı belli oldu!

Bu sezon futbolcu olarak, önümüzdeki sezon da istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine Sportif Direktör olarak görev yapacak olan Gökhan İnler'e aylık 500 bin TL ödeneceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gökhan İnler'in maaşı belli oldu!

Güneş'in, eski öğrencisi Gökhan'ı, İsviçre, İtalya ile İngiltere liglerinde forma giyen ve Avrupa bağlantıları güçlü bir isim olduğu için istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gökhan İnler'in maaşı belli oldu!

39 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, son olarak Adana Demirspor'da forma giymişti.

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