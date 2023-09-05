Arif Kıran’dan özel eserler

Ressam Arif Kıran'ın Beşiktaş'ın tarihinden iç içe geçen hikayeler, portreler ve anlardan oluşan tematik yapısıyla, kağıt üzerine pilot kalem-serbest karalama tekniği ve akrilik-yağlıboya karışık teknikle oluşturduğu BeşiktAŞK Sergisi, bugün saat 11.00'de Beşiktaş JK Müzesi Süreli Sergiler alanında açılarak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. BeşiktAŞK Sergisi 5 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.
Ressam Arif Kıran'ın Beşiktaş'ın tarihinden iç içe geçen hikayeler, portreler ve anlardan oluşan tematik yapısıyla, kağıt üzerine pilot kalem-serbest karalama tekniği ve akrilik-yağlıboya karışık teknikle oluşturduğu BeşiktAŞK Sergisi, bugün saat 11.00'de Beşiktaş JK Müzesi Süreli Sergiler alanında açılarak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. BeşiktAŞK Sergisi 5 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.