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Beşiktaş'ın rakibi Sivasspor! İki isim şüpheli

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Amartey ile Masuaku'nun oynaması beklenmiyor. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 12:27
Beşiktaş'ın rakibi Sivasspor! İki isim şüpheli

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in. 4. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş Park'ta 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ikinci haftada ise Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.

SON YENİLGİSİ SİVASSPOR'A

Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı. Geçen sezon kırmızı-beyazlı rakibine deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip o maçın ardından oynadığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

AMARTEY VE MASUAKU'NUN OYNAMASI BEKLENMİYOR

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun yarın oynanacak mücadelede de forma giymesi beklenmiyor. İki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev'le oynanan rövanş karşılaşmasında görev alamamıştı.

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