Haberler Beşiktaş Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sergio Ramos ve Anderson Talisca'yı gündemine almıştı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde iki futbolcuyla yapılan görüşmelerin maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdiğini açıkladı. Ramos ve Talisca'nın Beşiktaş'tan istediği ücret ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 14:02
Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Pendikspor ile uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Son olarak Bakhtiyor Zaynutdinov transferini açıklayan siyah-beyazlılar, eski yıldızı Anderson Talisca ve Sergio Ramos'u gündemine almıştı.

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Kara Kartal, adı ezeli rakibi Galatasaray ile de anılan iki futbolcuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Beşiktaş, Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile yapılan transfer görüşmelerinin maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdiğini açıkladı.

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos'la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da Anderson Talisca ve Sergio Ramos transferiyle ilgili konuştu.

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Kocadağ, "Taraftarın Talisca için bir beklentisi varsa biz bunu görmezden gelemeyiz. Girişimimizi yaptık ancak kulübü şu an böyle bir durum düşünmüyor. Bizim taraftarımızın böyle bir beklentisi varken, Talisca para için başka bir camiaya gitme refleksi gösterirse, Beşiktaş taraftarı zaten bunu kabul etmez. Oyuncunun Türkiye'ye gelme durumu olursa girişim yapmayız demiyoruz ama oyuncu dün oynamış, gollerini atmış. Böyle bir durum olursa takipteyiz zaten. Şu an öyle bir durum yok" diye konuştu.

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Gündemdeki bir diğer isim olan Sergio Ramos ile de ilgili konuşan Kocadağ, "Yıllık 15 milyon Euro civarı bir maaş beklentisi var, vergiler hariç" ifadesini kullandı.

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Öte yandan iki futbolcunun da Beşiktaş'tan istediği maaş ortaya çıktı.

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Milliyet'in haberine göre; Ramos'un 13 milyon Euro yıllık garanti ücretin yanı sıra menajerliğini yapan kardeşi için 3 milyon euro talep ettiği belirlendi.

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

PSG'den ayrılan 37 yaşındaki İspanyol futbolcunun, Danimarka'da yaşayan bir aracı için de ayrıca 500 bin euro istediği öğrenildi.

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Siyah-beyazlıların, taleplerinde ısrar etmesi üzerine Sergio Ramos'la yapılan tüm görüşmeleri noktaladığı ifade edildi.

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Al Nassr'da kadro dışı bırakıldığı ileri sürülen Anderson Talisca'nın ise Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 14 milyon euro istediği ortaya çıktı.

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Suudi Arabistan ekibinin Talisca'yı bedelsiz bırakacağı iddiasının da gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Al Nassr'ın Brezilyalı futbolcu için 14 milyon euro bonservis istediği aktarıldı.

Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu astronomik taleplere kesin bir dille olumsuz yanıt verdiği ve iki futbolcuyla yapılan görüşmelerin pazartesi günü itibariyle bitirildiği belirtildi.

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