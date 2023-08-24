Sergio Ramos ve Anderson Talisca'nın talepleri ortaya çıktı! Servet istediler

Kocadağ, "Taraftarın Talisca için bir beklentisi varsa biz bunu görmezden gelemeyiz. Girişimimizi yaptık ancak kulübü şu an böyle bir durum düşünmüyor. Bizim taraftarımızın böyle bir beklentisi varken, Talisca para için başka bir camiaya gitme refleksi gösterirse, Beşiktaş taraftarı zaten bunu kabul etmez. Oyuncunun Türkiye'ye gelme durumu olursa girişim yapmayız demiyoruz ama oyuncu dün oynamış, gollerini atmış. Böyle bir durum olursa takipteyiz zaten. Şu an öyle bir durum yok" diye konuştu.