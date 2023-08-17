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Beşiktaş Neftçi Bakü maçı CANLI (UEFA Konferans Ligi)

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü konuk ediyor. İlk maçı 3-1 kazanan siyah beyazlılar, ikinci maçı da kazanarak tur atlamak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 22:10 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 22:10
Beşiktaş Neftçi Bakü maçı CANLI (UEFA Konferans Ligi)

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü ağırlıyor.

Siyah beyazlılar, deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Skor avantajını elinde tutan Şenol Güneş'in öğrencileri, ikinci maçı da kayıpsız atlatarak bir üst tura yükselmek istiyor.

Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKÜ MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Umut, Onana, Demir Ege, Gedson, Semih, Rebic, Muleka

Neftçi Bakü: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Salef, Ozobic, Makhmudov, Jaber, Lebon, Shinyashiki, Olanare

BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de başladı. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

MULEKA KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

Semih Kılıçsoy'un harika ara pasına hareketlenen Muleka karşı karşıya bulduğu net pozisyondan yararlanamadı...

NEFTÇİ BAKÜ ÖNE GEÇTİ

Neftçi Bakü, Makhmudov'un attığı golle öne geçti...

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