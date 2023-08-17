Beşiktaş Neftçi Bakü maçı CANLI (UEFA Konferans Ligi)

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü ağırlıyor.
Siyah beyazlılar, deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.
Skor avantajını elinde tutan Şenol Güneş'in öğrencileri, ikinci maçı da kayıpsız atlatarak bir üst tura yükselmek istiyor.
Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKÜ MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Umut, Onana, Demir Ege, Gedson, Semih, Rebic, Muleka
Neftçi Bakü: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Salef, Ozobic, Makhmudov, Jaber, Lebon, Shinyashiki, Olanare
BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de başladı. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
MULEKA KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
Semih Kılıçsoy'un harika ara pasına hareketlenen Muleka karşı karşıya bulduğu net pozisyondan yararlanamadı...
Semih Kılıçsoy'un harika pasına hareketlenen Muleka net pozisyondan yararlanamadı... pic.twitter.com/KXPb2mr6zF— TRT Spor (@trtspor) August 17, 2023
NEFTÇİ BAKÜ ÖNE GEÇTİ
Neftçi Bakü, Makhmudov'un attığı golle öne geçti...
Neftçi Bakü, Makhmudov'un attığı golle öne geçti... pic.twitter.com/AM0PsHoUx4— TRT Spor (@trtspor) August 17, 2023