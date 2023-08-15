TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Rashica'yı kadrosuna kattığını açıkladı!

Beşiktaş, 27 yaşındaki sağ kanat Milot Rashica'nın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ancak bonservisi Norwich City'de bulunan Milot Rashica'nın transfer için görüşmelere başladı. 27 yaşındaki futbolcunun gece geç saatlerde İstanbul'da olması ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KARTAL POZU VERDİ

Yıldız oyuncu uçaktan fotoğraf paylaştı.