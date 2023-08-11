O isme övgü dolu sözler: Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı!

Dört büyükler arasında homojen yapıya sahip olan tek takım Beşiktaş olabilir. Yıldızları ile askerleri arasında asla uçurum yok. Dengeli ve kenetlenmiş bir Kartal bu. Transfer şampiyonu olmakla, lig şampiyonu olmak çok ayrı şeyler. Ligi genelde en büyük transferi yapanlar değil, EN İYİ TAKIM olanlar kazanır. Şu anda bu görüntüyü veren tek ekip Beşiktaş. Neftçi Bakü engeli de geçildi sayılır, şimdi Avrupa maçlarındaki görüntüyü lige yansıtmak önemli. Güneş ve takımı bunu da yapacaklardır.