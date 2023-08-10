BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nicolas Pepe'de görüşmeler tıkandı!

Beşiktaş'ın gündeminde olan Nicolas Pepe'nin Arsenal ile yaptığı fesih görüşmeleri tıkandı.
Beşiktaş'ın gündeminde olan Nicolas Pepe'nin Arsenal ile yaptığı fesih görüşmeleri tıkandı.
Arsenal'de teknik direktör Arteta'nın kadroda düşünmediği Pepe'nin fesih görüşmeleri şimdilik tıkandı.
Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız ismin, sözleşmesinde son senesine girerken ayrılık için 7.5 milyon poundluk maaşının tamamını talep etmesi sıkıntı yarattı.
28 yaşındaki Pepe, kariyerinde Lille, Arsenal ve Nice gibi takımların formalarını giydi.
Oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.