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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nicolas Pepe'de görüşmeler tıkandı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Nicolas Pepe'yi gündemine almıştı. Yıldız futbolcuda görüşmeler tıkandı. İşte nedeni... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 17:01
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nicolas Pepe'de görüşmeler tıkandı!

Beşiktaş'ın gündeminde olan Nicolas Pepe'nin Arsenal ile yaptığı fesih görüşmeleri tıkandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nicolas Pepe'de görüşmeler tıkandı!

Arsenal'de teknik direktör Arteta'nın kadroda düşünmediği Pepe'nin fesih görüşmeleri şimdilik tıkandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nicolas Pepe'de görüşmeler tıkandı!

Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız ismin, sözleşmesinde son senesine girerken ayrılık için 7.5 milyon poundluk maaşının tamamını talep etmesi sıkıntı yarattı.

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