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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Ukraynalı Malinovskyi'ye kanca!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Marsilya'da forma giyen Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi'yi gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 13:58
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Ukraynalı Malinovskyi'ye kanca!

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kanat rotasyonuna takviyede bulunmayı hedefleyen siyah-beyazlıların sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. Beşiktaş idarecilerinin başarılı futbolcuyu gündemine dahil ettiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Ukraynalı Malinovskyi'ye kanca!

Milliyet'te yer alan habere göre Süper Lig devinin gündemine aldığı tecrübeli futbolcunun, iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği kaydedildi. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Ukraynalı Malinovskyi'ye kanca!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hücum hattına takviyede bulunmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Marsilya forması giyen Ruslan Malinovskyi'yi listesine eklediği belirtildi. Ruslan Malinovskyi için Beşiktaş'ın yanı sıra Torino'nun da ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Ukraynalı Malinovskyi'ye kanca!

Beşiktaş ile Torino'nun henüz Ukraynalı oyuncu için herhangi bir temasta bulunmadığı vurgulandı. Ruslan Malinovskyi'nin iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Ukraynalı Malinovskyi'ye kanca!

BONSERVİSİ ALINDI

Shakhtar Donetsk altyapısında yetişen Ruslan Malinovskyi; Sevastopol, Zorya Luhansk ve Genk'te kiralık olarak forma giydi. Genk, 2017-2018 sezonunda 2 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Ukraynalı oyuncuyu; 2019-2020 sezonu başında 13 milyon 600 bin euro karşılığında Atalanta'ya sattı. Marsilya geçtiğimiz sezon kiraladığı 30 yaşındaki hücumcunun bonservisini 10 milyon euro karşılığında aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Ukraynalı Malinovskyi'ye kanca!

Ruslan Malinovskyi, Marsilya formasını 23 resmi maçta giydi. Tecrübeli on numara bu müsabakalarda 2 gol atma başarısı gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu aynı süreçte 1 asist üretti. Ukraynalı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Ruslan Malinovskyi'nin Marsilya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

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