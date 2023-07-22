SON DAKİKA - Beşiktaş'tan Ante Rebic hamlesi! İşte yapılan teklif

Transferde gaza basan Beşiktaş'tan yeni bir hamle geldi. Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, İtalyan devi Milan'ın yıldız futbolcusu Ante Rebic'in peşine düştü.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI!

A Spor'un haberine göre; Ante Rebic'i kadrosuna katmak isteyen Kara-Kartal, transfer için Milan'ın kapısını çaldı.

29 yaşındaki yıldızı renklerine bağlamayı amaçlayan Beşiktaş yönetimi, Çizme ekibine kiralama teklifi yaptı.

Beşiktaş'ın transferi için uğraş verdiği Ante Rebic, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

Milan'ın gelecek planları arasında yer almayan Hırvat futbolcunun rotasını Türkiye'ye çevirebileceği ifade ediliyor.