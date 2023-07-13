BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton'dan Kartal'a sürpriz öneri! Mason Holgate...

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir transfer önerisi geldi.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir transfer önerisi geldi.
Teknik direktör Sean Dyche tarafından kamp kadrosuna alınmayan Mason Holgate, Everton kulübü tarafından Kartal'a önerildi.
Cenk'in transferiyle başlayan ve geçen sezon Dele Alli'nin transferiyle gelişen iş birliğini kullanmak isteyen İngiliz kulübü, Jamaika doğumlu 26 yaşındaki stoperi teklif etti.
Holgate'in transferini kabul etmesi durumunda Beşiktaş kiralama bedeli ya da bonservis bedeli ödemeyecek.
26 yaşındaki savunma oyuncusunun Everton'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...