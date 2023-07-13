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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton'dan Kartal'a sürpriz öneri! Mason Holgate...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, İngiliz ekibi Everton'dan sürpriz bir öneri geldi. Everton, Mason Holgate'i siyah-beyazlı takıma teklif etti. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 12:01
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton'dan Kartal'a sürpriz öneri! Mason Holgate...

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir transfer önerisi geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton'dan Kartal'a sürpriz öneri! Mason Holgate...

Teknik direktör Sean Dyche tarafından kamp kadrosuna alınmayan Mason Holgate, Everton kulübü tarafından Kartal'a önerildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton'dan Kartal'a sürpriz öneri! Mason Holgate...

Cenk'in transferiyle başlayan ve geçen sezon Dele Alli'nin transferiyle gelişen iş birliğini kullanmak isteyen İngiliz kulübü, Jamaika doğumlu 26 yaşındaki stoperi teklif etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton'dan Kartal'a sürpriz öneri! Mason Holgate...

Holgate'in transferini kabul etmesi durumunda Beşiktaş kiralama bedeli ya da bonservis bedeli ödemeyecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton'dan Kartal'a sürpriz öneri! Mason Holgate...

26 yaşındaki savunma oyuncusunun Everton'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton'dan Kartal'a sürpriz öneri! Mason Holgate...

Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...

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