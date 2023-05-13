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SABAH FC BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile deprem bölgesine yardım amaçlı hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın Azerbaycan'da maça çıkacak olması ülkede büyük bir coşkuyla karşılanırken, biletlerin tamamı tükendi. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:19 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:30
SABAH FC BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sabah FC - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir ivme kazanan Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Sabah FC - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SABAH FC - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sabah FC - Beşiktaş maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak. Müsabaka Kanal D'den canlı yayınlanacak.

SABAH FC BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLE

BİLETLER TÜKENDİ

Beşiktaş'ın Azerbaycan'da maça çıkacak olması ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. 32 bin kişilik Tofig Behramov Stadı için satışa çıkarılan ve geliri depremden etkilenenler için bağışlanacak olan biletlerin tamamına yakını maça günler kala tükenmişti.

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