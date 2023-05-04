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Beşiktaş’ta Muleka paylaşılamıyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta son haftalarda teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Jackson Muleka'dan müjde geldi. Siyah-beyazlıların Demokratik Kongolu futbolcusuna ABD, Rusya ve Katar'dan talipler var. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 11:29 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 12:49
Beşiktaş’ta Muleka paylaşılamıyor!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol, 5 asist yapan Jackson Muleka, bu sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Beşiktaş’ta Muleka paylaşılamıyor!

Sezona attığı gollerle iyi bir başlangıç yapan Muleka, ilerleyen haftalarda düşüşe geçti.

Beşiktaş’ta Muleka paylaşılamıyor!

Bekleneni verememesine rağmen Muleka birçok kulübün transfer listesine girmiş durumda.

Beşiktaş’ta Muleka paylaşılamıyor!

Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı yönetime bugüne dek ulaşan en fazla resmi teklifin Demokratik Kongolu oyuncu için olduğu kaydedildi.

Beşiktaş’ta Muleka paylaşılamıyor!

Beşiktaşlı idareciler, "Takımda Muleka kadar teklif alan, durumu sorulan başka oyuncu yok" ifadeleriyle 23 yaşındaki forvete gösterilen ilgiyi gözler önüne serdi.

Beşiktaş’ta Muleka paylaşılamıyor!

ABD'nin MLS ekibi Chicago Fire, genç oyuncu için 3 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Ancak Beşiktaş bu bedeli kabul etmedi.

Beşiktaş’ta Muleka paylaşılamıyor!

Ayrıca Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Katar'dan da bir kulüp Muleka'ya talip oldu.

Beşiktaş’ta Muleka paylaşılamıyor!

Siyah-beyazlılar, 3 milyon 350 bin Euro'ya Standard Liege'den aldığı futbolcuyu 5 milyon Euro'nun altında bir rakama satmaya sıcak bakmıyor.

Beşiktaş’ta Muleka paylaşılamıyor!

Beşiktaş'ta 28 maça çıkan Muleka 5 gol, 1 asist kaydetti.

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