Beşiktaş’ta Muleka paylaşılamıyor!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol, 5 asist yapan Jackson Muleka, bu sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol, 5 asist yapan Jackson Muleka, bu sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Sezona attığı gollerle iyi bir başlangıç yapan Muleka, ilerleyen haftalarda düşüşe geçti.
Bekleneni verememesine rağmen Muleka birçok kulübün transfer listesine girmiş durumda.
Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı yönetime bugüne dek ulaşan en fazla resmi teklifin Demokratik Kongolu oyuncu için olduğu kaydedildi.
Beşiktaşlı idareciler, "Takımda Muleka kadar teklif alan, durumu sorulan başka oyuncu yok" ifadeleriyle 23 yaşındaki forvete gösterilen ilgiyi gözler önüne serdi.
Siyah-beyazlılar, 3 milyon 350 bin Euro'ya Standard Liege'den aldığı futbolcuyu 5 milyon Euro'nun altında bir rakama satmaya sıcak bakmıyor.
Beşiktaş'ta 28 maça çıkan Muleka 5 gol, 1 asist kaydetti.