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Beşiktaş'a Enes Sali transferinde rakip çıktı!

Son dakika spor haberi: Romanya Ligi ekibi Farul Constanta forması giyen Enes Sali'yi gündeminde tutan Beşiktaş, oyuncunun kulübüne resmi teklifini iletti. Teknik direktörlüğünü Georghe Hagi'nin yaptığı kulüple ilk girişimi sonuçsuz kalan siyah-beyazlılara transferde rakip çıktı. İşte detaylar ve beklenen bonservis bedeli... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 10:46
Beşiktaş'a Enes Sali transferinde rakip çıktı!

Söz konusu haberde; Sporting'in transfer için 1 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ancak bu teklifin yetersiz görüldüğü için reddedildiği kaydedildi.

Beşiktaş'a Enes Sali transferinde rakip çıktı!

Farul Constanta'nın Enes Sali için 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.

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