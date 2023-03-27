Haberler Beşiktaş Tatsız prova

Tatsız prova

Hazırlık maçında Ümraniye ile oynayan Kara Kartal, mücadeleyi 2-0 kaybetti...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Tatsız prova
Milli arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Süper Lig takımlarından Ümraniyspor ile karşılaştı.
Siyah beyazlı takım maçı 2-0 kaybetti. Ümraniyspor mücadelinin ilk yarısını da 1-0 önde tamamlarken Beşiktaş yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 12 futbolcusu milli takımlara giden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, milli arada İstanbul'da kalan isimlere şans verirken ayrıca Gedson Ferandes, Dele Alli ve Tayyip Talha gibi oyuncular da forma giymedi. Siyah beyazlı takım bugün yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürecek.
DİĞER
Küçük Osman'ın büyük değişimi! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin yıldızı Emir Berke Zincidi'yi görenler tanıyamıyor
Angelina Jolie aşk orucunu David Mayer de Rothschild ile bozdu! ‘İlluminati tarikatı’ dedikoduları alevlendi
Olay Torrent yorumu! "Göz göre göre..."
2 Avrupa devi fiyat sormuştu! İşte F.Bahçe'nin belirlediği bonservis
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İngilizler Saiss'ten vazgeçmiyor!
Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kardeşlik kazandı Kardeşlik kazandı 06:32
Ümitler A Spor’da! Ümitler A Spor’da! 06:17
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:48
G.Saray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! G.Saray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! 00:46
G.Saray yardım maçında kazandı! G.Saray yardım maçında kazandı! 00:46
Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan! Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan! 00:46
Daha Eski
F.Bahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor F.Bahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor 00:46
Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! 00:46
Jesus'tan Flamengo açıklaması! Jesus'tan Flamengo açıklaması! 00:46
Transfer olacak mı? Telles ve G.Saray... Transfer olacak mı? Telles ve G.Saray... 00:46
İşte Jesus'un istediği yıldız! Portekiz basını duyurdu İşte Jesus'un istediği yıldız! Portekiz basını duyurdu 00:46
Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca! Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca! 00:46