Tatsız prova

Siyah beyazlı takım maçı 2-0 kaybetti. Ümraniyspor mücadelinin ilk yarısını da 1-0 önde tamamlarken Beşiktaş yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 12 futbolcusu milli takımlara giden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, milli arada İstanbul'da kalan isimlere şans verirken ayrıca Gedson Ferandes, Dele Alli ve Tayyip Talha gibi oyuncular da forma giymedi. Siyah beyazlı takım bugün yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürecek.
Siyah beyazlı takım maçı 2-0 kaybetti. Ümraniyspor mücadelinin ilk yarısını da 1-0 önde tamamlarken Beşiktaş yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 12 futbolcusu milli takımlara giden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, milli arada İstanbul'da kalan isimlere şans verirken ayrıca Gedson Ferandes, Dele Alli ve Tayyip Talha gibi oyuncular da forma giymedi. Siyah beyazlı takım bugün yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürecek.
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