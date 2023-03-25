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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulüp üyesiyle tartışma yaşadı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den açıklamalar geldi. Divan kurulu toplantısında konuşan Çebi, mali anlamda kulübü çok iyi yönettiklerini söyledi. Öte yandan Çebi açıklamaları esnasında bir kulüp üyesiyle tartışma yaşadı.


İşte Çebi'nin sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 16:31
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulüp üyesiyle tartışma yaşadı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den açıklamalar geldi. Divan kurulu toplantısında konuşan Çebi, mali anlamda kulübü çok iyi yönettiklerini söyledi. Öte yandan Çebi açıklamaları esnasında bir kulüp üyesiyle tartışma yaşadı.

İşte o açıklamalar...

Ahmet Nur Çebi: Mali anlamda kulübü gerçekten çok iyi bir şekilde idare ediyoruz. Mali anlamda kulüp olabilecek en iyi durumda. Geldiğimiz zamanı hatırlatmak istiyorum. Geçmişi konuşmayalım tamam ama unutmayalım da. Beşiktaş'ın bugün yönetilemeyen bir borcu yoktur.

"Geldiğimizden bu yana yaşanan pandemi gibi süreçler sebebiyle bizden kaynaklanmayan 2 milyar 230 milyon bir gider söz konusu olmuştur. Bunları alt alta koyduğumuz zaman 5 milyar 200 milyon gibi bir borcumuz olduğunu söylüyorum ben."

"Beşiktaş'ın borcu herkes alacağını aldıktan sonra 5 milyar 200 milyon liradır. 6 milyar değildir. Sürekli bu rakam kamuoyuna 6 milyar olarak yansıtılıyor, buna cevap vermek zorundayım, bu doğru değil"

"Amatör şubelerle ilgili daha pozitif bir durum söz konusu. Fazla gereksiz harcamalardan imtina ediyoruz. Çıkan spor yasası, futboldan diğer şubelere 5 kuruş para aktarılmamasına sebep oluyor. Artık bu yük, Beşiktaş camiasının yüküdür. Amatör şubelerimizi hep beraber taşıyacağız."

"BAŞKAN YALNIZ YORUMLARI DOĞRU DEĞİL"
"Bazı yöneticilerimiz çok genç olduğu için tanımanızı istedim. 'Başkan yalnız' yorumları doğru değil. Ben yöneticilerimden çok memnunum, hepsinden Allah razı olsun. Eski yöneticilerin yeniden gelmesi isteniyor ama bu koltukların bırakılıp gidilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu camianın 120. yılını kutluyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Biz hepsinin ağabeyiyiz!"


"TAKDİR EDİLMEMESİ BİZİ ÜZER"
"Ben burada 11. yılımı tamamlayacağım. Her şeyin üst üste olduğu dönemde pandemi yaşadık, üzerine deprem. Biz bu sürede müzemize 4 kupa getirdik. Pandemi var, mücadele ediyorsunuz, borç harç var, bu sürede müzeye 4 kupa getiriyorsunuz. Bunların takdir edilmemesi bizi üzer."

"Hakemlerle ilgili inanın ben Beşiktaş başkanı ve yönetim olarak her şeyi yapıyoruz. Ama maalesef kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum. Kokuşmuş düzenle başa çıkmak için camianın arkamda olması gerekiyor"

"BİZ HİÇBİR ZAMAN 5 PUAN İSTEMEDİK"
"Depremden 3 gün sonra TFF Başkanı, Kulüpler Birliği ile toplantı yaparak bir puan sistemi üzerinde çalıştıklarını söyleyip 2 farklı öneride bulundu. Birine daha yakın olduğunu ve bunun Beşiktaş'ın aleyhine olduğunu hissettim. Bana yapılanları hak etmedim ben. Depremzedelere ailemle beraber en çok yardım eden insanlardan biriyim. Biz hiçbir zaman 5 puan istemedik. O gün Galatasaray ve Fenerbahçe, bizim savunduğumuz şey kabul edilseydi acaba susacak mıydı?"

"Ben diğer kulüp başkanları gibi değilim. Beşiktaşlılık duruşu, ne dersek arkasında dururuz. Alacağımız puanlara göre vaziyet alan bir kulüp olmadık. Biz şerefli ve onurlu bir kulübüz. Bugün tartışılan o gün hakemler ilgili konuşmayıp bugün konuşanlardır. Doğru yolda olduğumu düşünüyorum."

"TRANSFER BÖYLE BİR ŞEY"
"Sezon başında Premier Lig takımı deniliyordu ama bugün eleştiriliyoruz. Transfer böyle bir şey. Geldiğimizden bu yana 30 milyon euro gibi bir parayı hiçbir şey yapmayan oyunculara ödedik. Bizim dönemimizde alınan oyuncular ile 5 yıllık kontrat yapmıyoruz. Bir oyuncu kötüyse, sezon sonunda onu gönderebiliriz."

"Mayıs ve haziran ayından sonra birçok problemi çözülmüş, enflasyona rağmen borcunun çok fazla arttırmamış bir kulüp göreceksiniz."

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