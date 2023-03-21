BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan golcü bombası! James Rodriguez için randevu talep edildi

Mevsimin bahara dönmeye başladığı Beşiktaş'ta bir yandan da transfer için çalışmalar sürerken, masaya sürpriz bir isim geldi. O da Olympiakos'ta oynayan James Rodriguez oldu.
Mevsimin bahara dönmeye başladığı Beşiktaş'ta bir yandan da transfer için çalışmalar sürerken, masaya sürpriz bir isim geldi. O da Olympiakos'ta oynayan James Rodriguez oldu.
Siyah beyazlı kurmaylar, Yunan ekibiyle sezon başında anlaşıp sadece 1 yıllık sözleşme imzalayan ve sezon sonu boşa çıkacak olan Kamerunlu orta saha ile temasa geçilmesi önerisinde bulundu.
Olympiakos'a bedelsiz olarak gelen James'ten aynı şartlarda faydalanılması masaya yatırıldı.
21 MAÇTA 5 GOL ATTI
Oyuncuya teklif edilecek rakam için çalışma başlatılması kararı alınırken, menajerlik şirketi Gestifute'den de randevu tarihi alınması onaylandı.
Muhteşem yıldıza ne kadarlık bir ücret önerileceği bilinmezken, önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.
Piyasa değeri 9 milyon euro civarında olan James Rodriguez bu sezon Yunan ekibinde 21 karşılaşmada 5 gol attı. 31 yaşındaki oyuncu kanatlarda da görev yapabiliyor.
James Rodriguez kariyerinde toplam 451 maça çıktı. 120 gol attı. 147 asist yaptı. Toplamda 267 gole direkt etkisi oldu James Rodriguez tam bir frikik ustası. Duran topları çok iyi değerlendiriyor.
EN GÜZEL GOLÜNÜ MUSLERA'YA ATTI
James Rodriguez raket gibi kullandığı sol ayağıyla kariyerindeki en güzel gollerden birini Fernando Muslera'ya attı. Bu gol 2014 Dünya Kupası'nın en iyisi seçildi.
SON 3 YILDA 3 TAKIM
James Rodriguez kariyerinin son 3 yılını da farklı takımlarda geçirdi. Yıldız oyuncu 2020-21'de Real'den Everton'a geçti.
Ertesi sezon (2021-22) 8 milyon euro'ya Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer oldu. Bu sezonun başında da bedelsiz olarak Yunanistan'ın yolunu tuttu.