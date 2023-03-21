Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan golcü bombası! James Rodriguez için randevu talep edildi

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan golcü bombası! James Rodriguez için randevu talep edildi

Siyah-beyazlılar transferde bombayı patlatıyor... Olimpiakos ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez için randevu talep edildi ve transfer için beklemeye geçildi... | Bjk spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan golcü bombası! James Rodriguez için randevu talep edildi

Mevsimin bahara dönmeye başladığı Beşiktaş'ta bir yandan da transfer için çalışmalar sürerken, masaya sürpriz bir isim geldi. O da Olympiakos'ta oynayan James Rodriguez oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan golcü bombası! James Rodriguez için randevu talep edildi

Siyah beyazlı kurmaylar, Yunan ekibiyle sezon başında anlaşıp sadece 1 yıllık sözleşme imzalayan ve sezon sonu boşa çıkacak olan Kamerunlu orta saha ile temasa geçilmesi önerisinde bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan golcü bombası! James Rodriguez için randevu talep edildi

Olympiakos'a bedelsiz olarak gelen James'ten aynı şartlarda faydalanılması masaya yatırıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan golcü bombası! James Rodriguez için randevu talep edildi

21 MAÇTA 5 GOL ATTI

Oyuncuya teklif edilecek rakam için çalışma başlatılması kararı alınırken, menajerlik şirketi Gestifute'den de randevu tarihi alınması onaylandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan golcü bombası! James Rodriguez için randevu talep edildi

Muhteşem yıldıza ne kadarlık bir ücret önerileceği bilinmezken, önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan golcü bombası! James Rodriguez için randevu talep edildi

Piyasa değeri 9 milyon euro civarında olan James Rodriguez bu sezon Yunan ekibinde 21 karşılaşmada 5 gol attı. 31 yaşındaki oyuncu kanatlarda da görev yapabiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan golcü bombası! James Rodriguez için randevu talep edildi

James Rodriguez kariyerinde toplam 451 maça çıktı. 120 gol attı. 147 asist yaptı. Toplamda 267 gole direkt etkisi oldu James Rodriguez tam bir frikik ustası. Duran topları çok iyi değerlendiriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan golcü bombası! James Rodriguez için randevu talep edildi

EN GÜZEL GOLÜNÜ MUSLERA'YA ATTI

James Rodriguez raket gibi kullandığı sol ayağıyla kariyerindeki en güzel gollerden birini Fernando Muslera'ya attı. Bu gol 2014 Dünya Kupası'nın en iyisi seçildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan golcü bombası! James Rodriguez için randevu talep edildi

SON 3 YILDA 3 TAKIM

James Rodriguez kariyerinin son 3 yılını da farklı takımlarda geçirdi. Yıldız oyuncu 2020-21'de Real'den Everton'a geçti.

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