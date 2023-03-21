Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Valencia, King ve Oosterwolde Beşiktaş derbisine yetişecek mi? Dönüş tarihleri belli oldu

Fenerbahçe'de Valencia, King ve Oosterwolde Beşiktaş derbisine yetişecek mi? Dönüş tarihleri belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmasına karşı üç oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde, Akdeniz ekibiyle oynanan mücadelede sakatlandı. Sarı-lacivertliler, üç futbolcunun son durumlarıyla ilgili açıklama yaparken; bu isimlerin sahalara dönüş tarihi de belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 09:21
Fenerbahçe'de Valencia, King ve Oosterwolde Beşiktaş derbisine yetişecek mi? Dönüş tarihleri belli oldu

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından üç futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de Valencia, King ve Oosterwolde Beşiktaş derbisine yetişecek mi? Dönüş tarihleri belli oldu

Yapılan açıklamada Enner Valencia'nın diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması geçirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Valencia, King ve Oosterwolde Beşiktaş derbisine yetişecek mi? Dönüş tarihleri belli oldu

Joshua King'te hamstring kas yaralanması gerçekleştiği açıklandı.

Fenerbahçe'de Valencia, King ve Oosterwolde Beşiktaş derbisine yetişecek mi? Dönüş tarihleri belli oldu

Jayden Oosterwolde'nin ise aşil tendinopatisi sakatlığı geçirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Valencia, King ve Oosterwolde Beşiktaş derbisine yetişecek mi? Dönüş tarihleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Sevilla maçında da Michy Batshuayi'yi kurban veren Fenerbahçe'de Valencia, King ve Oosterwolde'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Fenerbahçe'de Valencia, King ve Oosterwolde Beşiktaş derbisine yetişecek mi? Dönüş tarihleri belli oldu

Sabah'ın haberine göre; Joshua King, sahalardan 2 hafta uzak kalacak.

Fenerbahçe'de Valencia, King ve Oosterwolde Beşiktaş derbisine yetişecek mi? Dönüş tarihleri belli oldu

Jayden Oosterwolde'nin de sahalara dönüşünün 4-5 haftayı bulacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Valencia, King ve Oosterwolde Beşiktaş derbisine yetişecek mi? Dönüş tarihleri belli oldu

Enner Valencia'nın ise 4-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Valencia, King ve Oosterwolde Beşiktaş derbisine yetişecek mi? Dönüş tarihleri belli oldu

Batshuayi'nin ardından Valencia ve King'in sakatlıklarıyla forvet hattı çöken sarı-lacivertlilerin elinde 4 ay sonra sahalara dönen Pedro ile Serdar Dursun kaldı.

Fenerbahçe'de Valencia, King ve Oosterwolde Beşiktaş derbisine yetişecek mi? Dönüş tarihleri belli oldu

MİLLİ TAKIMA GİDEMEDİ

Valencia yaşadığı sakatlık nedeniyle Ekvador Milli Takımı'na da gidemedi.

Fenerbahçe'de Valencia, King ve Oosterwolde Beşiktaş derbisine yetişecek mi? Dönüş tarihleri belli oldu

Oyuncu sosyal medya hesabından, "Bu yeni aşamada sizinle olmayı çok isterdim ama dizimdeki sakatlıktan dolayı size eşlik edemeyeceğim. Bu turda nice başarılar" paylaşımı yaptı.

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