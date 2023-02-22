Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Son dakika spor haberi: Kayserispor'daki sözleşmesini tek taraflı feshederek Beşiktaş'a imza atan Onur Bulut'un transferi arapsaçına döndü. Kayserispor cephesi, oyuncunun kontratını usüle uygunsuz şekilde feshettiğini iddia ederek konuyu UÇK'ya taşıdığını açıkladı. Sözleşme görüşmeleriyle ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, konuyla ilgili tüm detayları köşesine taşıdı. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:31
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Turgay Demir: Bir futbolcu, Onur Bulut... Transfer hikayesi ise film gibi...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Mealen şöyle... Yöneticiler genç futbolcuya, kendisine yapılan teklifler olduğunu ve giderken kulübüne de bonservis parası kazandırmasının iyi olacağını belirterek yeni bir sözleşme imzalaması gerektiğini söylerler.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Genç oyuncu da giderken kulübüne para kazandırmak istemektedir, yeni sözleşmeye imza atmayı da kabul eder ama bir şart koyar; "Eğer 6 Şubat tarihine kadar benim de kabul edeceğim şartlarda her hangi bir kulüple anlaşamazsanız o tarihten sonra bir milyon Euro karşılığında bonservisimi vereceğinizi bana taahhüt etmelisiniz...?

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Özel protokol yapılır Yöneticiler kabul ederler.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Buna göre üç yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak ve oyuncu ile kulüp arasında bir de protokol yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Protokole göre 6 Şubat tarihine kadar kulübün bonservis, oyuncunun da kendi alacağı rakam konusunda herhangi bir kulüple anlaşma sağlanamaz ise Onur Bulut bu tarihten sonra bir milyon Euro getirdiği takdirde istediği kulübe gidecektir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Anlaşma budur ve hem yeni sözleşme, hem de protokol, aynı gün, aynı odada, aynı anda, aynı kişiler tarafından imzalanır...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Başkan da imzaladı Yöneticiler ve Onur Bulut birlikte hem yeni sözleşmeye, hem de protokole imza atarlar. Normali de budur zaten. Olay bitmiştir yani ama bitmez!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Çünkü sözleşmeye daha sonradan ayrıca Başkan Ali Çamlı da imza atar! İşte hikayenin tuzak kokmaya başladığı yer de tam olarak burasıdır...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Dikkat buyurun, Onur Bulut'un bundan haberi bile yoktur! Çünkü Onur yeni sözleşme ve protokol imzalarken Başkan orada yoktur, yöneticiler vardır ve imzaları da onlar atarlar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Kurnaz yöneticiler sonradan yeni sözleşmeye imza atan Başkan Ali Çamlı, nedense protokolü imzalamaz!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Oysa o sözleşme, o protokole uyulması kaydı, şartıyla imzalanmıştır ve Onur Bulut'a göre başkan da bunu bilmektedir. Sonrası malum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Kayserispor yönetimi, 6 Şubat tarihine kadar Onur Bulut'u istediği şartlarda herhangi bir kulübe satamayınca oyuncu da elindeki protokolün gereğini yaparak Beşiktaş'a imza atar. İmza yetkimiz yok!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Özetle, Onur Bulut'un sözleşme imzalarken de, protokol yaparken de, Beşiktaş'a gelirken de tavrı net ve yasal! Peki Kayserispor yönetiminin yaptığı yasal ve etik midir, yoksa oyuncuya kurulan bir tuzak var mıdır işin içinde?..

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

TFF olayı inceledi ve ilk incelemeden sonra Onur'un Beşiktaş'a transferini onayladı. Kayserisporlu bazı yöneticiler de şimdi itiraf gibi açıklamalar yaparak, oyuncuya tuzak kurduklarını ima ediyorlar.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Diyorlar ki, "Bizim imza yetkimiz yoktu ama imzaladık!? Pes!.. Hakikatten pes! Oyuncuyu kandırdıklarını açıklıyorlar resmen! Ayıp!... Yazık!... Günah!.. Ne gerek var tüm bunlara?...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Futbol ailesini germenin, kime, ne faydası var! Kayserispor yarın yine Beşiktaş'a oyuncu satacak ya da alacak, ilişkileri içinden çıkılmaz hale getirerek kim, ne kazanabilir ki?

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Sevgili Ali Çamlı, Başkanlar, oyuncular gelip geçicidir... Kimse güvenmez Dün Kayserispor'un başında Berna hanım vardı, bugün siz varsınız, yarın bir başkası olur; yani kalıcı olan kulüplerdir, ilkelerdir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Lütfen atılan imzalara, ilkelere, protokollere saygı gösterelim. Aksi halde bundan sonra kimse, kimsenin atacağı imzaya, yapacağı protokole güvenmez.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Böyle bir güvensizlik ortamı tüm kulüplere zarar verir ama Kayserispor da bundan payını alır. Kimsenin kulüplere böyle bir kötülük yapmaya hakkı yok. Lütfen sağduyu...

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