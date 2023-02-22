BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş

Genç oyuncu da giderken kulübüne para kazandırmak istemektedir, yeni sözleşmeye imza atmayı da kabul eder ama bir şart koyar; "Eğer 6 Şubat tarihine kadar benim de kabul edeceğim şartlarda her hangi bir kulüple anlaşamazsanız o tarihten sonra bir milyon Euro karşılığında bonservisimi vereceğinizi bana taahhüt etmelisiniz...?