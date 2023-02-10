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Ahmet Nur Çebi'den Süper Lig açıklaması! "Hatayspor ve Gaziantep FK..."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Süper Lig'in hakkında konuştu. Çebi, "1-2 takımımız ayağa kalkana kadar ligde olmayacak. Onların ligden düşmemesi konusunda mutabık kaldık." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 19:10
Ahmet Nur Çebi'den Süper Lig açıklaması! "Hatayspor ve Gaziantep FK..."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo'da katıldığı programda Süper Lig'in devamı ve depremzedeler için yapılan yardımlar hakkında konuştu. Çebi, ligden çekilmeyi düşünen Gaziantep FK ve Hatayspor ile oynanan puanların geçersiz sayılması gerektiğini savundu.

"NE KADAR ADİL GÖRÜNECEK?"

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

"1-2 tane takımımız var, ayağana kalkana kadar maalesef ligde olamayacaklar. Bu zor durumda onların ligde kalmasını, dondurulmasını talep ettik. En önemli konu şu; kimisi diyor ki bu saatten o takımlarla oynanacak maçlarda hükmen mağlup kabul edilmeli. Bu bir defa mantığa aykırı. Hükmen mağlup kabul edersen bu sefer düşmesine engel olamazsın. Burada olması gereken şey bu kulüplerle oynanan maçın kabul edilmemiş olması lazım. Bundan sonrakiler kaale alınmayacağı için geçmiştekilerin de kaldırılması lazım. Ligin bu şekilde tescil edilmesi gerekir. Aksi halde büyük haksızlık ve adaletsizlik olacak. Çünkü birileri gitmiş onlarla deplasmanda oynamış. Puan anlamında her kulüp mücadelede ediyor. Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep'te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli. İki kulüple yapılan karşılaşmalar... Bundan sonrakiler sayılmayacağı gibi geçmiştekilerin de sayılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bazı kulüplerin lehine bazı kulüplerin aleyhine oluyor.

Sayın Galatasaray başkanının, 'Adaletli bir lig istiyoruz' diye bir ifadeleri vardı. Eğer adalet buysa, deplasmanda oynayanın puan kaybedipte kendi sahasında bunlarla oynayıp puan kazananların bu puanları lehlerine yazdırması ne kadar adil görünecek?"

ÇEBİ'DEN YARDIM AÇIKLAMASI

Ahmet Nur Çebi, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremde halkın çok kenetlendiğini ve çok iyi dayanışma gösterdiğini söyledi.

Çebi, "MNG Kargo'dan aldığımız çok büyük bir uçak ile 11-12 tırlık bir malzeme gönderdik. Adana, Adıyaman, İskenderun gibi yerlerde olan derneklerimiz maddi ve manevi destek oluyorlar.

İnsanların oraya gitmek istediğini biliyorum ama Annelerimiz 'Temizlik yaparken ayağımın altında dolaşma' der. Ortalığın sakinleştiği zaman oraya gitmek gerektiğini söylüyorum. Pek bir yarar sağlamaktan çok çok zarar da verebiliyorlar.

İhtiyaç sahiplerini tespit ederken malzemelerin gönderilmesi gerekiyor. Konteynırlar, sıhhi tuvaletler, ısıtıcı yatak gibi malzemeler gerekiyor. Artık öncelikler değişmeye başladı.

Demir çelik gibi firmaların hepsi denetlenerek fabrikalardan çıkıyor. Bunların inşaatlarda nasıl kullanıldığı önemli. Deprem bölgesinde yapılacak inşaatların artık dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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