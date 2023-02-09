Haberler Beşiktaş 3 tır yola çıktı

3 tır yola çıktı

Beşiktaş'ın yardım kampanyasına desteği tüm hızıyla sürüyor, Binlerce taraftar, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne gönderdikleri hayati öneme sahip ihtiyaç malzemeleriyle cevap verdi. Yüzlerce gönüllünün katkılarıyla tasnifleme ve paketlenme işlemleri tamamlanan ihtiyaç malzemeleri, üç TIR'a yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 06:50
3 tır yola çıktı
Beşiktaş'ın yardım kampanyasına desteği tüm hızıyla sürüyor, Binlerce taraftar, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne gönderdikleri hayati öneme sahip ihtiyaç malzemeleriyle cevap verdi. Yüzlerce gönüllünün katkılarıyla tasnifleme ve paketlenme işlemleri tamamlanan ihtiyaç malzemeleri, üç TIR'a yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.
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