3 tır yola çıktı

Beşiktaş'ın yardım kampanyasına desteği tüm hızıyla sürüyor, Binlerce taraftar, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne gönderdikleri hayati öneme sahip ihtiyaç malzemeleriyle cevap verdi. Yüzlerce gönüllünün katkılarıyla tasnifleme ve paketlenme işlemleri tamamlanan ihtiyaç malzemeleri, üç TIR'a yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.
Beşiktaş'ın yardım kampanyasına desteği tüm hızıyla sürüyor, Binlerce taraftar, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne gönderdikleri hayati öneme sahip ihtiyaç malzemeleriyle cevap verdi. Yüzlerce gönüllünün katkılarıyla tasnifleme ve paketlenme işlemleri tamamlanan ihtiyaç malzemeleri, üç TIR'a yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.