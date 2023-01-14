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BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Beşiktaş, 19. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maçta Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda bu karşılaşma öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 14:10
BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Konyaspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Beşiktaş maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Bytqi, E. Çekici, Muhammed, Diouf

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Atiba, Gedson, Redmond, Muleka, N'Koudou, Cenk

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SÜPER LİG'DE 44. RANDEVU

Beşiktaş, Konyaspor ile Süper Lig'de daha önce 43 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde siyah-beyazlılar 23, Konyaspor ise 8 kez sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu. 12 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş, 77 kez rakip fileleri havalandırırken, Konyaspor da 39 gol ile karşılık verdi. İki ekip arasında geçtiğimiz sezon Konya'da oynanan müsabakada taraflar sahadan 1- 1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN KARNESİ

Bu sezon Süper Lig'de 7 kez deplasman giden Beşiktaş, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlılar 12 gol atıp kalesinde de yine 12 gol gördü. Konyaspor da bu sezon ligde evinde oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece 1 defa mağlup oldu.

KARTAL'DA 5 OYUNCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda bu karşılaşma öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Salih Uçan'ın sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyeceği Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Souza, Nathan Redmond, Roman Saiss ve Gedson Fernandes, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta görev alamayacak.
Öte yandan Kara Kartal'da Rachid Ghezzal ve Josef De Souza sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

ABDÜLKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çalar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk olacak. Bitigen, 2020-2021 sezonunda bu iki takımın müsabakasını yönetmiş ve Konyaspor sahadan 4-1 galibiyet ile ayrılan taraf olmuştu.

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