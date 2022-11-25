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Japon takviye

Beşiktaş, Panzeri deviren Asano’nun peşine düştü. Ghezzal’ın yerine sağ kanat arayışlarını sürdüren Kartal, Dünya Kupası’nda attığı golle Almanya’yı yıkan 28 yaşındaki Asano için Bochum ile görüşüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 06:50
Japon takviye

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları dört koldan devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetime sunduğu rapor doğrultusunda girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar ilk olarak stoper, ön libero ve 10 numara konusunda harekete geçti. Ancak sağ kanadın vazgeçilmez ismi Rachid Ghezzal'ın ABD'de geçirdiği operasyon sonrası geri dönüş sürecinin uzaması sebebiyle rota bu mevkiiye çevrildi. Beşiktaş'ın bu bölge için elinde alternatifler olsa da Dünya Kupası'nda oynanan Almanya-Japonya karşılaşması sonrası gözler Katar'a çevrildi.

GOLDEN SONRA KARTAL PENÇESİ YAPTI

Kupanın sürpriz sonuçlarından biri olan Japonya'nın Almanya'yı devirmesiyle birlikte galibiyet golü atan Takuma Asano siyahbeyazlıların listesinde ilk sıraya yükseldi. Daha önce Giresunspor'un da gündemine gelen 28 yaşındaki oyuncunun attığı gol sonrasında 'Kartal Pençesi' sevinci yapması da siyah-beyazlı camiada gözlerin Takuma Asano'ya çevrilmesini sağladı. Almanya Bundesliga ekibi Bochum'da forma giyen ve kulübüyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Japon yıldız için Alman temsilcisiyle temasa geçildiği ve maliyet sorulduğu ortaya çıktı.

Japonya A Milli takım formasıyla bugüne kadar 38 karşılaşmaya çıkan Takuma Asano, toplam 8 gol kaydetti. Milli yıldız aynı periyotta 3 de asist yaptı.


Asano, profesyonel kulüp kariyerinde toplam 267 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 67 kez havalandıran Japon yıldız, 38 de asist yaparak toplamda 105 gole direkt olarak katkı sağladı.

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