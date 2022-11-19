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Fabri: Beşiktaş gibi bir takım istiyorum!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Agosto Fabricio, şu an kulüpsüz durumda. İspanyol basınına konuşan Fabri, "Türkiye ya da İspanya'da bir kulüp bulacağıma inanıyorum. Beni heyecanlandıran şeyler olmalı. Beni Beşiktaş ve Deportivo kadar heyecanlandıran çok az şey var" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 13:19
Fabri: Beşiktaş gibi bir takım istiyorum!
Şenol Güneş'in ilk teknik direktörlük döneminde Beşiktaş'ın kalesini koruyan Agosto Fabricio, 34 yaşında ve kendine kulüp arıyor.

İspanyol basınına konuşan tecrübeli file bekçisi Beşiktaş'la ilgili deneyimlerinden söz ederken ilginç ifadeler kullandı.

Fabricio, "Kendimi fiziksel olarak iyi durumda hissediyorum. Yeni bir kulüp arıyorum. Kendimi canlı hissettiren bir takım arıyorum. Türkiye ya da İspanya'da bir kulüp bulacağıma inanıyorum. Para için hiçbir yere gitmek istemiyorum. Sevdiğim bir kulüp istiyorum. Beni heyecanlandıran şeyler olmalı. Beni Beşiktaş ve Deportivo kadar heyecanlandıran çok az şey var" şeklinde konuştu.
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