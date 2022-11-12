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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme büyük övgü!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında ağırladığı Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek adını bir üst tura yazdırmıştı. Bu karşılaşmayı analiz eden Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, siyah-beyazlıların genç futbolcusuna övgüler yağdırdı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 08:30
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme büyük övgü!

SİNAN VARDAR - İKİ YILDIZA DİKKAT

Çarşamba akşamı Serik Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçını izlerken, Kerem Atakan Kesgin ve Oğuzhan Akgün'ü dikkatle izledim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme büyük övgü!

Özellikle Kerem Atakan Kesgin'i çok beğendim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme büyük övgü!

Oğuzhan Akgün'ü Fotomaç'taki köşemde daha önce kaleme almıştım. Oğuzhan; Beşiktaş'ın altyapı takımlarında çok defa gol krallığı yaşayan isimdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme büyük övgü!

Kerem'i 1 Temmuz 2018 tarihinde Fotomaç'taki köşemde kaleme almıştım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme büyük övgü!

Henüz 16 yaşındayken Bucaspor'dan Göztepe'ye transfer olduğunda büyük patlama yapacağını tahmin ediyordum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme büyük övgü!

Beşiktaş, doğru bir kararla onu transfer ederek ona büyük şans verdi. Bu gençlere yaşam koçu vererek çok dikkatli izlenmeli.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme büyük övgü!

Yakın geçmişte Batuhanlar, Muhammedler gibi yıldızları kaybetti. O zaman da bu gençlere sahip çıkılması gerektiğini söylemiştik.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme büyük övgü!

Sakal ve şapkam var ama kimse dinlemedi. Umarım şu andaki genç, yetenekli gençlere yaşam koçlarıyla sahip çıkılır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme büyük övgü!

PLANLI HAMLE YAPMAK ŞART

Federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de söylediği gibi kötü yönetimler nedeniyle kulüplerimiz batma noktasına geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme büyük övgü!

Büyükekşi, altyapılara yabancı teknik adam getireceklerini söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme büyük övgü!

Türkiye'de 17 bin teknik direktör var. Bunların çoğu da pro lisanslı ama kulüplerin öz kaynak düzeninde bir tane pro lisanslı hoca göremezsiniz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme büyük övgü!

Fenerbahçe ve Galatasaray daha önce altyapılara yabancı teknik adamlar getirdi; sonuç hüsran oldu.

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