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Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Ankaragücü maçı açıklaması: Niyetim kötü olsaydı...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Ankaragücü maçı sonrası yaşadığı olaylara ilişkin açıklama yayınlarken, bir açıklama da Josef de Souza'dan geldi. İşte o açıklama...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 16:14 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 16:52
Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Ankaragücü maçı açıklaması: Niyetim kötü olsaydı...

Beşiktaşlı Josef de Souza, siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

Josef açıklamasında, ". Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum." dedi.

İşte o açıklama;

"Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum.

Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor."

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