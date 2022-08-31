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Ebedi bekçileriyiz!

Beşiktaşlı futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açtıkları dev Türk Bayrağı ile bağlılık sözü verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Ebedi bekçileriyiz!

Spor camiası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, Beşiktaşlı futbolcular da Ümraniye'ye bu büyük coşkuya dahil oldular. Siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde dün sabah gerçekleştirdiği antrenman öncesinde, ay-yıldızlı bayrağımızın etrafında bir araya gelerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Başkan Ahmet Nur Çebi de kulübün resmi sitesinden yayınladığı mesajda, "30 Ağustos 1922 yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Büyük Taarruzu, Türk istiklalinin nişanesi olan Zafer ile taçlandıran aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha büyük bir gurur ile kutluyorum. Ülkemizin ilelebet Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ispatlayan bu şanlı zaferi bize armağan eden başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Zafer onu hak edenlerindir düşüncesinden hareketle Beşiktaş Jimnastik Kulübü bu büyük Türk zaferinin ve onun yurdu olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen bekçisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

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