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Beşiktaş- Sivasspor maçı CANLI izle! Beşiktaş Sivas maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI CANLI - Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. İki takım da zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılma hesaplarını yapıyor. Beşiktaş- Sivasspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 21:46
Beşiktaş- Sivasspor maçı CANLI izle! Beşiktaş Sivas maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

Beşiktaş ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının kapanış mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Dolbabahçe'deki karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Serkan Ok yapıyor. Müsabakada 4. hakem olarak ise Atilla Karaoğlan görev alıyor.

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Sivasspor maçında formda futbolunu sürdürmek ve 3 puanı almak istiyor. Sivasspor ise Beşiktaş deplasmanında kazanarak ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli ilk kez Beşiktaş formasıyla taraftarının karşısına çıkıyor.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR KARŞILAŞMASI 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, Nkoudou, Weghorst, Muleka

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke

BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Beşiktaş- Sivasspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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