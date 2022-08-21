Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Karagümrük maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.
Fransız teknik adam, "Karagümrük maçıyla yeniden ayağa kalkacağımızdan şüphem yok.
Taraftarımızın gönlünü almalıyız.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Karagümrük maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.
Fransız teknik adam, "Karagümrük maçıyla yeniden ayağa kalkacağımızdan şüphem yok.
Taraftarımızın gönlünü almalıyız.
Sizlere çok güveniyorum.
Sahaya çıkın ve bize inananları hep beraber mutlu edelim" ifadelerini kullandı.
CENK İLE ÖZEL GÖRÜŞME
Takvim'in haberine göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael'in adeta üzerine titrediği Cenk Tosun, bu maçta yedek kulübesinde yer alacak.
Ancak Fransız hoca, oyuncu ile özel görüşme gerçekleştirerek istediği fiziksel seviyeye geldiğinde formayı alacağını söyledi.
Hem kamp döneminin hem de şu ana kadarki sürecin en istekli ismi olan Cenk Tosun ise hocasının vereceği şansı bekliyor.
Kayserispor maçının 77. dakikasında oyuna dahil olan tecrübeli golcü 90'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.
BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadelenin hakemi de belli oldu.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.
Bu keyifli mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Siyah beyazlılar, geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile 3-3 berabere kalmıştı.