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Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Vodafone Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu keyif dolu mücadele öncesi Beşiktaş kanadında Teknik Direktör Valerien Ismael, oyuncularıyla konuştu ve motivasyon sağladı. İşte Valerien Ismael'in o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 13:14
Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Karagümrük maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.

Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

Fransız teknik adam, "Karagümrük maçıyla yeniden ayağa kalkacağımızdan şüphem yok.

Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

Taraftarımızın gönlünü almalıyız.

Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

Sizlere çok güveniyorum.

Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

Sahaya çıkın ve bize inananları hep beraber mutlu edelim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

CENK İLE ÖZEL GÖRÜŞME
Takvim'in haberine göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael'in adeta üzerine titrediği Cenk Tosun, bu maçta yedek kulübesinde yer alacak.

Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

Ancak Fransız hoca, oyuncu ile özel görüşme gerçekleştirerek istediği fiziksel seviyeye geldiğinde formayı alacağını söyledi.

Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

Hem kamp döneminin hem de şu ana kadarki sürecin en istekli ismi olan Cenk Tosun ise hocasının vereceği şansı bekliyor.

Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

Kayserispor maçının 77. dakikasında oyuna dahil olan tecrübeli golcü 90'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

Vodafone Park'ta oynanacak mücadelenin hakemi de belli oldu.

Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

Bu keyifli mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..."

Siyah beyazlılar, geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile 3-3 berabere kalmıştı.

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