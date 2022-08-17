Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisini güçlendirmek için harekete geçen Beşiktaş'tan üst üste transfer hamleleri geliyor. İlk olarak bonservisi Everton'da bulunan Dele Alli'nin transferinde sona gelen siyah-beyazlılar, sürpriz bir ismi listesine dahil etti. Teknik direktör Valerien Ismael'in isteği üzerine harekete geçen Kara-Kartal, bonservisi PSG'de bulunan genç futbolcu Ebimbe'nin peşine düştü. PSG yönetimiyle temasa geçen siyah-beyazlı kurmayların teklifi ortaya çıktı. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:09 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:11
TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda iddiasını konuşturmak isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, eksik bölgeleri tamamlamak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

Operasyon için düğmeyi basan yönetim, orta saha bölgesine ağırlık verdi.

TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

Kara-Kartal'da orta saha mevkisi için öne çıkan ilk isim Dele Alli oldu.

TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

Bonservisi Everton'da bulunan yıldız futbolcunun transferinde büyük aşama kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor.

TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro net maaş ödeyeceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

Dele Alli transferinde mutlu sona yakın olan siyah-beyazlılardan bir hamle daha geldi.

TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

Transferde girişimlerini hızlandıran yönetim, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

EBIMBE OPERASYONU!
Geçtiğimiz sezonu Dijon'da geçiren ve bonservisi Fransız devi PSG'de bulunan Junior Ebimbe için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, PSG ile temasa geçti.

TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

Merkez orta saha mevkisinde forma giyen Ebimbe, orta saha sağında ve sağ kanat bölgelerinde de görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

Kariyerinde 99 karşılaşmada sahaya çıkan Ebimbe, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

PSG'nin alt yaş kategorilerinde görev almasının ardından 2019 yılında A Takım'a yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Bir orta saha daha! Beşiktaş'tan PSG'ye Ebimbe teklifi

İlk olarak Le Havre'de daha sonra ise Dijon'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, PSG'ye geri döndü.

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