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Beşiktaş'tan Manchester United'ın yıldızı Axel Tuanzebe'ye transfer kancası!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar için bir iddia daha ortaya atıldı. Beşiktaş'ın, Manchester United'da forma giyen İngiliz stoper Axel Tuanzebe'yi listesine aldığı öne sürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 16:44
Beşiktaş'tan Manchester United'ın yıldızı Axel Tuanzebe'ye transfer kancası!

Süper Lig'de ilk haftayı kayıpsız geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş'tan Manchester United'ın yıldızı Axel Tuanzebe'ye transfer kancası!

Siyah-beyazlı yönetim, hücum, orta saha ve defansa takviye yapmak için kolları sıvadı.

Beşiktaş'tan Manchester United'ın yıldızı Axel Tuanzebe'ye transfer kancası!

Beşiktaş'ta savunma hattı için öne çıkan isim ise belli oldu.

Beşiktaş'tan Manchester United'ın yıldızı Axel Tuanzebe'ye transfer kancası!

Kartal, Manchester United'ın İngiliz oyuncusu Axel Tuanzebe'yi listesine aldı.

Beşiktaş'tan Manchester United'ın yıldızı Axel Tuanzebe'ye transfer kancası!

NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Tuanzebe'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'tan Manchester United'ın yıldızı Axel Tuanzebe'ye transfer kancası!

Siyah-beyazlılar, 500 bin euro kiralama bedeli ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor.

Beşiktaş'tan Manchester United'ın yıldızı Axel Tuanzebe'ye transfer kancası!

25 yaşındaki futbolcuya ödenmesi planlanan yıllık ücret de belli oldu.

Beşiktaş'tan Manchester United'ın yıldızı Axel Tuanzebe'ye transfer kancası!

Beşiktaş'ın Tuanzebe'ye yıllık yaklaşık 1,5 milyon euro ödemeyi düşündüğü öğrenildi.

Beşiktaş'tan Manchester United'ın yıldızı Axel Tuanzebe'ye transfer kancası!

TRABZONSPOR DA PEŞİNDE
Tuanzebe, siyah-beyazlıların yanı sıra Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alıyor.

Beşiktaş'tan Manchester United'ın yıldızı Axel Tuanzebe'ye transfer kancası!

1.85 boyundaki Tuanzebe, Manchester United alt yapısında yetişti.

Beşiktaş'tan Manchester United'ın yıldızı Axel Tuanzebe'ye transfer kancası!

Geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa, ikinci yarısında ise Napoli'de forma giydi.

Beşiktaş'tan Manchester United'ın yıldızı Axel Tuanzebe'ye transfer kancası!

25 yaşındaki stoper, sezonun ikini yarısında İtalyan ekibinde 2 maça çıktı.

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