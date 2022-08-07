Beşiktaş'tan Manchester United'ın yıldızı Axel Tuanzebe'ye transfer kancası!

Süper Lig'de ilk haftayı kayıpsız geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah-beyazlı yönetim, hücum, orta saha ve defansa takviye yapmak için kolları sıvadı.
Beşiktaş'ta savunma hattı için öne çıkan isim ise belli oldu.
Süper Lig'de ilk haftayı kayıpsız geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah-beyazlı yönetim, hücum, orta saha ve defansa takviye yapmak için kolları sıvadı.
Beşiktaş'ta savunma hattı için öne çıkan isim ise belli oldu.
Kartal, Manchester United'ın İngiliz oyuncusu Axel Tuanzebe'yi listesine aldı.
NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Tuanzebe'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Siyah-beyazlılar, 500 bin euro kiralama bedeli ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor.
25 yaşındaki futbolcuya ödenmesi planlanan yıllık ücret de belli oldu.
Beşiktaş'ın Tuanzebe'ye yıllık yaklaşık 1,5 milyon euro ödemeyi düşündüğü öğrenildi.
TRABZONSPOR DA PEŞİNDE
Tuanzebe, siyah-beyazlıların yanı sıra Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alıyor.
1.85 boyundaki Tuanzebe, Manchester United alt yapısında yetişti.
Geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa, ikinci yarısında ise Napoli'de forma giydi.
25 yaşındaki stoper, sezonun ikini yarısında İtalyan ekibinde 2 maça çıktı.
Tuanzebe 11 kez de Aston Villa forması giydi.