BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili iddialar devam ediyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili iddialar devam ediyor.
Jovane Cabral ile ilgili Beşiktaş öne çıkan kulüp durumunda.
'BEŞİKTAŞ'A YAKLAŞIYOR'
İtalyan basınındaki haberlerde, "Onun için ortaya yeni bir fırsat çıktı.
Yeni bir macera için Beşiktaş'a yaklaşıyor" denildi.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ NEYDİ?
Geride bıraktığımız günlerde Portekiz basını, Beşiktaş'ın Cabral için 2 milyon euro ve bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay vermeye hazır olduğunu yazmıştı.
PORTEKİZLİLER İSTENEN RAKAMI AÇIKLADI
Portekiz basınında çıkan haberde Cabral için istenen rakam duyuruldu.
Haberde Sporting'in yıldız futbolcu için en az 5 milyon Euro talep ettiği iddia edildi.
Haberde ayrıca Beşiktaş'ın bu rakamın çok altında bir teklif sunduğu yazıldı.
CABRAL'I ISMAEL DE İSTİYOR
Cabral geçen sezonun ikinci yarısında İtalyan devi Lazio'ya kiralanmıştı.
Burada 21 maçta forma giyen genç futbolcu 4 defa fileleri havalandırmış ve 1 de asist yapmıştı.
Ismail, Cabral'ı sadece hücum performansı için değil, savunmada geriye çabuk döndüğü için de takımında görmeyi arzuluyor.
JOVANE CABRAL KİMDİR?
Jovane Cabral Yeşil Burun Adaları'nın Assomada şehrinde dünyaya geldi.
Kariyerine Sporting'in U17 takımında başlayan yıldız futbolcu 2021-22 sezonunun devre arasında Lazio'ya kiralanmıştı.
En yüksek piyasa 10 milyon Euro'ya kadar çıkan Cabral'ın güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro.
24 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar Sporting ile sözleşmesi bulunuyor.