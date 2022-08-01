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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Valerin Ismael ile mutlu sona ulaşmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen isimlerden biri de Jovane Cabral olmuştu. Portekiz basını yıldız futbolcu için istenen rakamı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:16
KEMAL TAMTÜRK
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili iddialar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

Jovane Cabral ile ilgili Beşiktaş öne çıkan kulüp durumunda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

'BEŞİKTAŞ'A YAKLAŞIYOR'

İtalyan basınındaki haberlerde, "Onun için ortaya yeni bir fırsat çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

Yeni bir macera için Beşiktaş'a yaklaşıyor" denildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ NEYDİ?

Geride bıraktığımız günlerde Portekiz basını, Beşiktaş'ın Cabral için 2 milyon euro ve bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay vermeye hazır olduğunu yazmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

PORTEKİZLİLER İSTENEN RAKAMI AÇIKLADI

Portekiz basınında çıkan haberde Cabral için istenen rakam duyuruldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

Haberde Sporting'in yıldız futbolcu için en az 5 milyon Euro talep ettiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

Haberde ayrıca Beşiktaş'ın bu rakamın çok altında bir teklif sunduğu yazıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

CABRAL'I ISMAEL DE İSTİYOR

Cabral geçen sezonun ikinci yarısında İtalyan devi Lazio'ya kiralanmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

Burada 21 maçta forma giyen genç futbolcu 4 defa fileleri havalandırmış ve 1 de asist yapmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

Ismail, Cabral'ı sadece hücum performansı için değil, savunmada geriye çabuk döndüğü için de takımında görmeyi arzuluyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

JOVANE CABRAL KİMDİR?

Jovane Cabral Yeşil Burun Adaları'nın Assomada şehrinde dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

Kariyerine Sporting'in U17 takımında başlayan yıldız futbolcu 2021-22 sezonunun devre arasında Lazio'ya kiralanmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

En yüksek piyasa 10 milyon Euro'ya kadar çıkan Cabral'ın güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Cabral için istenen rakam belli oldu

24 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar Sporting ile sözleşmesi bulunuyor.

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