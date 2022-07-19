Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Christian Fassnacht gemileri yaktı! "Gitmek istiyorum..."

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Christian Fassnacht gemileri yaktı! "Gitmek istiyorum..."

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Christian Fassnacht ile anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılarda oyuncu kulübünden kolaylık istedi. Fassnacht'ın "Beşiktaş'ın teklifini kabul edin artık gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Christian Fassnacht gemileri yaktı! "Gitmek istiyorum..."

Orta alanda rotasyonu geniş ve zengin bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, İsviçreli bir oyuncuda imzaya kaldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Christian Fassnacht gemileri yaktı! "Gitmek istiyorum..."

Siyah-beyazlı takımın transferinde sona çok yaklaştığı Christian Fassnacht gemileri iyice yaktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Christian Fassnacht gemileri yaktı! "Gitmek istiyorum..."

28 yaşındaki İsviçreli oyuncu, kulübü Young Boys'un kendi mevkisine yaptığı transfer sonrası yönetime "Beşiktaş'ın teklifini artık kabul edin. Ayrılmak istiyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Christian Fassnacht gemileri yaktı! "Gitmek istiyorum..."

Bu bilgi Beşiktaş cephesine oyuncunun menajeri tarafından iletilirken, Young Boys'un artık daha fazla direnemeyeceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Christian Fassnacht gemileri yaktı! "Gitmek istiyorum..."

Siyah- beyazlı yönetimin bu hafta içinde 1.85 boyundaki sağ kanat için son kez masaya oturup işi bitirmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Christian Fassnacht gemileri yaktı! "Gitmek istiyorum..."

İsviçre ekibinin sportif direktörü oyuncu ile görüşüp kalması için ikna etmeye çalışmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Christian Fassnacht gemileri yaktı! "Gitmek istiyorum..."

CHRISTIAN FASSNACHT KİMDİR?

Christian Fassnacht, 11 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Christian Fassnacht gemileri yaktı! "Gitmek istiyorum..."

28 yaşındaki futbolcu, İsviçre'nin Zürich kentinde doğmuştur.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Christian Fassnacht gemileri yaktı! "Gitmek istiyorum..."

185 cm boyunda ve 74 kilo olan Christian Fassnacht, Sağ ayağını kullanmaktadır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Christian Fassnacht gemileri yaktı! "Gitmek istiyorum..."

Kariyerinde FC Thalwil, FC Red Star Zürich, FC Tuggen, FC Winterthur, FC Thun ve Young Boys formaları giymiştir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Christian Fassnacht gemileri yaktı! "Gitmek istiyorum..."

Başarılı oyuncu Young Boys formasıyla 218 maçta görev almış, 65 gol atıp 34 asist yaparak takımına katkı sağlamıştır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Christian Fassnacht gemileri yaktı! "Gitmek istiyorum..."

Christian Fassnacht'ın 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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