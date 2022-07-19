BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Christian Fassnacht gemileri yaktı! "Gitmek istiyorum..."

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Nokta atışı transferlerle takımını güçlendiren siyah-beyazlılar, takviyelerine devam ediyor.
Wout Weghorst, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Jackson Muleka ve Cenk Tosun gibi isimleri kadrosuna kazandıran Kara Kartal'da transfer süreci yoğun geçecek.
Orta alanda rotasyonu geniş ve zengin bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, İsviçreli bir oyuncuda imzaya kaldı.
Siyah-beyazlı takımın transferinde sona çok yaklaştığı Christian Fassnacht gemileri iyice yaktı.
28 yaşındaki İsviçreli oyuncu, kulübü Young Boys'un kendi mevkisine yaptığı transfer sonrası yönetime "Beşiktaş'ın teklifini artık kabul edin. Ayrılmak istiyorum" dedi.
Bu bilgi Beşiktaş cephesine oyuncunun menajeri tarafından iletilirken, Young Boys'un artık daha fazla direnemeyeceği belirtildi.
Siyah- beyazlı yönetimin bu hafta içinde 1.85 boyundaki sağ kanat için son kez masaya oturup işi bitirmesi bekleniyor.
İsviçre ekibinin sportif direktörü oyuncu ile görüşüp kalması için ikna etmeye çalışmıştı.
CHRISTIAN FASSNACHT KİMDİR?
Christian Fassnacht, 11 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.
28 yaşındaki futbolcu, İsviçre'nin Zürich kentinde doğmuştur.
185 cm boyunda ve 74 kilo olan Christian Fassnacht, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Kariyerinde FC Thalwil, FC Red Star Zürich, FC Tuggen, FC Winterthur, FC Thun ve Young Boys formaları giymiştir.
Başarılı oyuncu Young Boys formasıyla 218 maçta görev almış, 65 gol atıp 34 asist yaparak takımına katkı sağlamıştır.
Christian Fassnacht'ın 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.