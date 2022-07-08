Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Jackson Muleka transferinde flaş detay! Süper Lig kulübünün teklifi...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Jackson Muleka transferinde flaş detay! Süper Lig kulübünün teklifi...

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da transfer bombaları peş peşe patlıyor. Son olarak Jackson Muleka'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda golcü futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. İşte transfer gelişmesinin detayları..

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Jackson Muleka transferinde flaş detay! Kasımpaşa...

Beşiktaş, pazartesi günü Jackson Muleka için Standard Liege ile kesin anlaşma sağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Jackson Muleka transferinde flaş detay! Kasımpaşa...

Bir gün öncesinin ise bir hayli hareketli geçtiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Jackson Muleka transferinde flaş detay! Kasımpaşa...

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcuya karşılık Belçika ekibiyle 3 milyon 350 bin Euro'ya el sıkıştığı sırada, Kasımpaşa resmi olarak 3.5 milyon Euro'luk bir teklifle geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Jackson Muleka transferinde flaş detay! Kasımpaşa...

Üstelik, ödeme koşulları da Beşiktaş'tan daha iyiydi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Jackson Muleka transferinde flaş detay! Kasımpaşa...

'İŞ BİTTİ' DERKEN ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Bu gelişme sonrası pazar akşamı bir anda ortalık karıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Jackson Muleka transferinde flaş detay! Kasımpaşa...

Standard Liege yönetimi Kasımpaşa'nın önerisini kabul etmeyi kararlaştırırken devreye giren Muleka net tavrıyla bunu engelledi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Jackson Muleka transferinde flaş detay! Kasımpaşa...

Genç oyuncu, "Kasımpaşa'ya kesinlikle gitmeyeceğim. Beni Beşiktaş dışında bir yere gönderemezsiniz" restini çekince Belçika ekibi geri adım atıp, siyah-beyazlıların şartlarına "Evet" demek zorunda kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Jackson Muleka transferinde flaş detay! Kasımpaşa...

GOL ATMA SIKLIĞINDA 4. SIRADA

Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya gelen Muleka, 1063 dakikada 12 gol üretti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Jackson Muleka transferinde flaş detay! Kasımpaşa...

Genç futbolcu, geride kalan sezonda Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde gol atma sıklığı en yüksek dördüncü oyuncu unvanını aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Jackson Muleka transferinde flaş detay! Kasımpaşa...

88.5 dakika başına bir gol kaydeden Demokratik Kongolu yıldız, Robert Lewandowski (84.3), Erling Haaland (87) ve Patrik Schick'i (87.5) takip etti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Jackson Muleka transferinde flaş detay! Kasımpaşa...

SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

Beşiktaş, Jackson Muleka transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Jackson Muleka transferinde flaş detay! Kasımpaşa...

Siyah-beyazılar, golcü futbolcuyla yapılan sözleşmenin detaylarını açıkladı.

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