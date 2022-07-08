TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Jackson Muleka transferinde flaş detay! Süper Lig kulübünün teklifi...

Beşiktaş, pazartesi günü Jackson Muleka için Standard Liege ile kesin anlaşma sağlamıştı.
Beşiktaş, pazartesi günü Jackson Muleka için Standard Liege ile kesin anlaşma sağlamıştı.
Bir gün öncesinin ise bir hayli hareketli geçtiği ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcuya karşılık Belçika ekibiyle 3 milyon 350 bin Euro'ya el sıkıştığı sırada, Kasımpaşa resmi olarak 3.5 milyon Euro'luk bir teklifle geldi.
Üstelik, ödeme koşulları da Beşiktaş'tan daha iyiydi.
'İŞ BİTTİ' DERKEN ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI
Bu gelişme sonrası pazar akşamı bir anda ortalık karıştı.
Standard Liege yönetimi Kasımpaşa'nın önerisini kabul etmeyi kararlaştırırken devreye giren Muleka net tavrıyla bunu engelledi.
Genç oyuncu, "Kasımpaşa'ya kesinlikle gitmeyeceğim. Beni Beşiktaş dışında bir yere gönderemezsiniz" restini çekince Belçika ekibi geri adım atıp, siyah-beyazlıların şartlarına "Evet" demek zorunda kaldı.
GOL ATMA SIKLIĞINDA 4. SIRADA
Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya gelen Muleka, 1063 dakikada 12 gol üretti.
88.5 dakika başına bir gol kaydeden Demokratik Kongolu yıldız, Robert Lewandowski (84.3), Erling Haaland (87) ve Patrik Schick'i (87.5) takip etti.
SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI
Beşiktaş, Jackson Muleka transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazılar, golcü futbolcuyla yapılan sözleşmenin detaylarını açıkladı.
Beşiktaş, Kongolu forvet ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kara Kartal, Muleka transferi için Standart Liege'e 3 milyon 350 bin Euro ödeyecek.
Jackson Muleka, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon Euro net maaş alacak.