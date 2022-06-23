BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Muleka teklifi belli oldu!

7 Haziran'da başlayacak kampa en az bir forvet transferini yetiştirmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, dört koldan transfer taarruzuna başladı.
7 Haziran'da başlayacak kampa en az bir forvet transferini yetiştirmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, dört koldan transfer taarruzuna başladı.
Bologna'da oynayan Marko Arnautovic ve Benfica forması giyen Haris Seferovic için nabız yoklasa da siyah-beyazlıların asıl hedefi tanıdık bir isim: Jackson Muleka.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre rota geride kalan sezonda Kasımpaşa'da gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki futbolcuya kırıldı.