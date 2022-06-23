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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Muleka teklifi belli oldu!

Beşitkaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Valerien Ismael ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta gündem Muleka. Siyah-beyazlılar oyuncunun kulübü Standard Liege ile yaptığı pazarlıklarda önemli bir aşama kaydetti. İşte Beşiktaş'ın Belçika ekibine sunduğu teklif...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Muleka teklifi belli oldu!

7 Haziran'da başlayacak kampa en az bir forvet transferini yetiştirmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, dört koldan transfer taarruzuna başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Muleka teklifi belli oldu!

Bologna'da oynayan Marko Arnautovic ve Benfica forması giyen Haris Seferovic için nabız yoklasa da siyah-beyazlıların asıl hedefi tanıdık bir isim: Jackson Muleka.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Muleka teklifi belli oldu!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre rota geride kalan sezonda Kasımpaşa'da gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki futbolcuya kırıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Muleka teklifi belli oldu!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de "Muleka gündemimizde var" diyerek açıkladığı oyuncu için resmi adımlar atılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Muleka teklifi belli oldu!

STANDARD LİEGE, OYUNCUYU 2 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Siyah-beyazlıların tapusu Standard Liege'de bulunan oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Muleka teklifi belli oldu!

Belçika ekibinin de bonservis gelirinin %50'sini Muleka'yı transfer ettiği Mazembe kulübüne vereceği için Beşiktaş'ın önerisine sıcak baktığı vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Muleka teklifi belli oldu!

Kartal'ın Standard Liege'e teklifi ise 1.5 milyon Euro kiralama ücretiyle birlikte 3 milyon Euro bonservisten oluşuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Muleka teklifi belli oldu!

Belçika kulübünün de öneriyi değerlendirmeye aldığı ve cevabını en yakın zamanda Beşiktaş'a ileteceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Muleka teklifi belli oldu!

Standard Liege, Muleka'yı Kongo Demokratik Cumhuriyeti takımı Mazembe'den 2 milyon Euro'ya transfer etmişti.

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