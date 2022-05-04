Beşiktaş'ta Domagoj Vida derbide forma giyemeyecek!

Beşiktaş'ın kaptanı Domagoj Vida'nın babası kalp krizi geçirdi. Yıldız futbolcu babasının yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ülkesi Hırvatistan'a döndü. Cuma günün operasyon geçireceği öğrenilen Vida'nın babasının sağlık durumunu yakından takip etmek isteyen yıldız futbolcu derbide forma giyemeyecek.

Siyah beyazlı ekibin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a gitmiştir. Vida'nın babası, Cuma günü operasyon geçirecektir." ifadelerine yer verildi.