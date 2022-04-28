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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sözleşme yenilemedi! İşte Cyle Larin'in yeni adresi

Spor haberi... Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşırken hazırlıklarını hızlandıran Beşiktaş yeni sezonda şampiyonluk istiyor. Takımdaki bazı isimler için de yeni kararlar almaya hazırlanan Siyah-Beyazlı ekipte sözleşmesi sona erecek Larin ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sözleşme yenilemedi! İşte Cyle Larin'in yeni adresi

Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yollar ayrılmak üzere. Sözleşme yenileme sürecinin iyi yönetilememesi sonrasında Kartal'ın verdiği teklifi kabul etmeyen, kendi isteği de çok yüksek olan Larin beklediğini bulamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sözleşme yenilemedi! İşte Cyle Larin'in yeni adresi

Performansı sürekli düşen ve Beşiktaş'ta kalması artık mucizelere bağlı olan Kanadalı forvet, Avrupa'dan da istediği teklifi alamadı. Performansı büyük soru işareti olan, 10 milyon Euro'nun üstünde piyasa değeri olan Larin, buna rağmen santrfor bölgesinde güven vermemesi nedeniyle açıkta kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sözleşme yenilemedi! İşte Cyle Larin'in yeni adresi

Fotomaç'ın duhuliye.com'dan derlediği habere göre; Larin'in yakın çevresinin Kanadalı futbolcuyu Kuzey Amerika'ya dönmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

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