BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sözleşme yenilemedi! İşte Cyle Larin'in yeni adresi

Beşiktaş 'ta Cyle Larin ile yollar ayrılmak üzere. Sözleşme yenileme sürecinin iyi yönetilememesi sonrasında Kartal'ın verdiği teklifi kabul etmeyen, kendi isteği de çok yüksek olan Larin beklediğini bulamadı.

Performansı sürekli düşen ve Beşiktaş'ta kalması artık mucizelere bağlı olan Kanadalı forvet, Avrupa'dan da istediği teklifi alamadı. Performansı büyük soru işareti olan, 10 milyon Euro'nun üstünde piyasa değeri olan Larin, buna rağmen santrfor bölgesinde güven vermemesi nedeniyle açıkta kaldı.