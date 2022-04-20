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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Chelsea'de flaş Michy Batshuayi gelişmesi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi'de flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların kadroda tutup tutmama konusunda kararsız kaldığı golcü oyuncu için İngiliz ekibinden beklenmedik bir hamle gelebilir. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 11:48
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Chelsea'de flaş Michy Batshuayi gelişmesi!

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi için İngiliz ekibinde flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Chelsea'de flaş Michy Batshuayi gelişmesi!

Siyah-beyazlıların kalması yönünde olumsuz görüş bildirdiği Belçikalı için işler değişmeye başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Chelsea'de flaş Michy Batshuayi gelişmesi!

Premier Lig ekibi Chelsea, Belçikalı futbolcuyu kadroda tutmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Chelsea'de flaş Michy Batshuayi gelişmesi!

Bu sezon birçok formasyon deneyen teknik direktör Tuchel'in önümüzdeki sezon iki forvet ağırlıklı bir oyunu tercih edeceği, Lukaku'nun yanında Batshuayi'nin hücum etkinliğini çok artıracağı tespitinde bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Chelsea'de flaş Michy Batshuayi gelişmesi!

Belçikalı futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 28 Süper Lig maçında 14 gole imzasını atarken 5 de asist yaptı.

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