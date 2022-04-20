BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Chelsea'de flaş Michy Batshuayi gelişmesi!

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi için İngiliz ekibinde flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi için İngiliz ekibinde flaş bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlıların kalması yönünde olumsuz görüş bildirdiği Belçikalı için işler değişmeye başladı.
Premier Lig ekibi Chelsea, Belçikalı futbolcuyu kadroda tutmak istiyor.
Bu sezon birçok formasyon deneyen teknik direktör Tuchel'in önümüzdeki sezon iki forvet ağırlıklı bir oyunu tercih edeceği, Lukaku'nun yanında Batshuayi'nin hücum etkinliğini çok artıracağı tespitinde bulundu.
Belçikalı futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 28 Süper Lig maçında 14 gole imzasını atarken 5 de asist yaptı.