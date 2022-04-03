Haberler Beşiktaş Valerien Ismael Trabzonspor Beşiktaş maçının ardından konuştu!

Valerien Ismael Trabzonspor Beşiktaş maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş berabere kaldı. Siyah beyazlılarla ilk maçına çıkan teknik direktör Valerien Ismael maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Ismael'in o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 23:08 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 23:19
Valerien Ismael Trabzonspor Beşiktaş maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş berabere kaldı. Siyah beyazlılarla ilk maçına çıkan teknik direktör Valerien Ismael maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ismael'in o sözleri;

%100 tam olmasa da ilk maçta iyi bir oyun sergiledik. Zamanla her şey oturacaktır. Yeterli kalitemiz var. Haftaya oynayacağımız maç için işler bizim için daha kolay olacak.

Oyuncularımdan heyecanlı olmalarını istiyorsam, ben de saha kenarında böyle olmalıyım. Ben buraya kazanmaya geldim. Kırmızı karta kadar işler iyi gidiyordu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray’da sürpriz teknik direktör ortaya çıktı! Yeni başkan adayı Domenec Torrent’in yerine getirecek…
Erman Toroğlu, derbinin ilk 45 dakikasını değerlendirdi: "İlk yarıda daha düzgün oynayan takım Beşiktaş"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor