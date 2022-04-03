Valerien Ismael Trabzonspor Beşiktaş maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş berabere kaldı. Siyah beyazlılarla ilk maçına çıkan teknik direktör Valerien Ismael maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ismael'in o sözleri;

%100 tam olmasa da ilk maçta iyi bir oyun sergiledik. Zamanla her şey oturacaktır. Yeterli kalitemiz var. Haftaya oynayacağımız maç için işler bizim için daha kolay olacak.

Oyuncularımdan heyecanlı olmalarını istiyorsam, ben de saha kenarında böyle olmalıyım. Ben buraya kazanmaya geldim. Kırmızı karta kadar işler iyi gidiyordu.